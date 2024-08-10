6 علامات خفية تنذرك بسرطان البروستاتا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال، وغالبًا ما يكون نموه بطيئًا ولا يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة، مما يجعل اكتشافه مبكرًا أمرًا صعبًا.

وفي هذَا التقرير نذكركم بـ6 علامات خفية يتجاهلها الكثير من الرجال، تدل على انتشار سرطان البروستاتا، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا".

أنواع سرطان البروستاتا

- سرطان البروستاتا القريب من الغدة:

- سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا

- سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا

- سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة

العلامات التي تواجه مريض البروستاتا

صعوبة في التبول

الحاجة المتكررة للتبول، خاصةً ليلاً.

ضعف في التيار البولي.

شعور بأن البول يخرج ببطء أو بشكل متقطع.

الشعور بعدم إفراغ المثانة تمامًا حتى بعد الانتهاء من التبول.

وجود دم في البول أو السائل المنوي

البول الدموي قد يكون لونه ورديًا أو أحمرًا داكنًا.

السائل المنوي الدموي قد يكون علامة على وجود نزيف في البروستاتا.

آلام في أسفل الظهر أو الحوض

ألم مستمر قد يشع إلى الفخذين أو الأرداف.

تصلب في العضلات خاصة في منطقة أسفل الظهر.

ضعف الانتصاب أو فقدانه

صعوبة في الانتصاب قد تكون علامة على تلف الأعصاب، أو الأوعية الدموية التي تغذي القضيب.

فقدان الوزن غير المبرر

نقص الوزن السريع دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ضعف عام وصعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.

عوامل الخطر لسرطان البروستاتا

يزداد الخطر مع تقدم العمر.

وجود تاريخ عائلي من سرطان البروستاتا يزيد من الخطر.

الوقاية من سرطان البروستاتا، تستلزم إجراء فحوصات منتظمة خاصة للرجال فوق سن 50 عامًا، ونظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي، والحد من تناول اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة.

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