صدمة.. هذا ما يحدث لكليتك عند تناول المشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هل تعلم ما الذي يحدث لكليتيك عندما تتناول مشروبًا غازيًا على معدة فارغة؟ قد يثير هذا السؤال فضولك، خاصةً مع الانتشار الكبير لاستهلاك هذه المشروبات.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية تأثير المشروبات الغازية على الكلى عند تناولها على الريق، وفقًا لأخصائي التغذية العلاجية، معتز القيعي.

المشروبات الغازية والكلى

المشروبات الغازية غنية بالسكر والحموضة وثاني أكسيد الكربون، وهذه المكونات مجتمعة قد تؤثر على صحة الكلى بعدة طرق.

الحمل الزائد على الكلى

الكلى مسؤولة عن تصفية الدم والتخلص من السموم الزائدة، لذا عندما تتناول كميات كبيرة من السكر، تضطر الكلى للعمل بجهد أكبر للتخلص من الفائض، مما قد يؤدي إلى إجهادها على المدى الطويل.

زيادة خطر حصوات الكلى

الحموضة العالية في المشروبات الغازية قد تساهم في تكوين بلورات في الكلى، والتي يمكن أن تتطور إلى حصوات مؤلمة.

ارتفاع ضغط الدم

الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى المزمنة.

الإضرار بطبقة الكلى

بعض المواد الموجودة في المشروبات الغازية قد تضر بطبقة الكلى الحساسة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

لماذا يزيد تناول المشروبات الغازية على الريق من الضرر؟

عندما تشرب مشروبًا غازيًا على معدة فارغة، تتلامس الأحماض الموجودة فيه مباشرة مع بطانة المعدة، مما يزيد من تهيجها وحموضة الدم، وبالتالي يزيد الضغط على الكلى.

امتصاص سريع للسكر

يمتص الجسم السكر الموجود في المشروبات الغازية بسرعة كبيرة عندما تكون المعدة فارغة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم ويضع المزيد من الضغط على الكلى.

ما هي البدائل الصحية للمشروبات الغازية؟

الماء: الماء هو أفضل مشروب للجسم، فهو يساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى.

العصائر الطبيعية: العصائر الطازجة المصنوعة من الفواكه والخضروات هي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن وتعتبر بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية.

الشاي والأعشاب: الشاي الأخضر والأسود والأعشاب الطبيعية تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، من المهم الحد من استهلاك المشروبات الغازية والسكر بشكل عام، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

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