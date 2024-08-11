صيف في الساحل الشمالي بأرخص الأسعار.. 5 أماكن ساحرة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أرخص 5 أماكن للإقامة في الساحل الشمالي، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق Baytona

يقع Baytona في Qaryat Shākūsh على بعد 42 كم فقط من مقابر كوم الشقافة، ويوفر مكان إقامة مع إطلالات على البحيرة وخدمة الواي فاي المجانية ومواقف مجانية خاصة للسيارات. ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على المسبح والحديقة، ويقع على بعد 43 كم من حديقة حيوان الإسكندرية. ويضم مكان الإقامة هذا غرفًا عائلية، كما يوفر للضيوف مسبحًا في الهواء الطلق يعمل على مدار السنة.

تتميز بعض الوحدات في مكان الإقامة بمدخل خاص ومجهزة بخزانة ملابس وأثاث خارجي. وتضم بعض أماكن الإقامة تراسًا ومنطقة جلوس مُزودة بتلفزيون بشاشة مسطحة، فضلاً عن تكييف وتدفئة. تم تجهيز الوحدات في مكان الإقامة بحمام خاص.

يمكن للضيوف الاسترخاء في الحديقة في مكان الإقامة.

تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 44 كم من العائلة المضيفة، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على بعد 40 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لبيتونا حيث يقع على بعد 10 كم منها.

سعر الليلة 1793 + 179 بإجمالي 1972 جنيها.

شاليه Challete 3 rooms , Air conditioned , grand Hills , north coast

يقع Challete 3 Rooms, Air condition, grand Hills, north Coast في الحمام، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خاص وتراس وإطلالات على المسبح. يوفر مكان الإقامة هذا إطلالات على الحديقة وشرفة، ويقع بورتو مارينا على بعد 46 كم من الشقة.

تحتوي هذه الشقة المكيفة المكونة من غرفة نوم واحدة على مطبخ مجهز بالكامل ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب للشقة حيث يقع على بعد 32 كم منها.

سعر الليلة 1871 جنيها

قرية جراند هيلز الساحل الشمالي للعائلات فقط Grand Hills North Coast كود E45

تقع شقة "قرية جراند هيلز بالساحل الشمالي - شاليه فندقي للعائلات فقط - Grand Hills North Coast" في منطقة دوار عبد الله وتوفر مطعماً وصالة مشتركة وحديقة، كما يبعد مكان الإقامة المكيّف مسافة 43 كم من مدينة العلمين.

تتميز هذه الشقة بإطلالة على البحيرة وفناء، وتضم غرفة نوم واحدة وغرفة معيشة وتلفزيوناً بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخاً مجهزاً وحمّاماً واحداً مزوداً بحوض استحمام ساخن وبيديت.

تضم هذه الشقة ملعباً للأطفال، وتتوفر كل من خدمة تأجير الدراجات ومنطقة شاطئية خاصة ومرافق للرياضات المائية في شقة "قرية جراند هيلز بالساحل الشمالي - شاليه فندقي للعائلات فقط - Grand Hills North Coast"، ويمكن للضيوف ركوب الدراجات في المناطق المجاورة لمكان الإقامة.

يقع مكان الإقامة على بعد 47 كم من حي العجمي و38 كم من منطقة كينج مريوط.

سعر الليلة 2017 + 202 بإجمالي 2219 جنيها

فندق و سبا افريكانا

يقع منتجع "فندق أفريكانا" في برج العرب، ويضم 3 مسابح خارجية وسبا، كما يوفر غرفاً مزودة بإطلالات على المسبح والبحيرة والحديقة، ويضم مكان الإقامة العديد من البارات ومطعماً.

تتميز كل وحدة مكيّفة في منتجع "أفريكانا" بشرفة، وتضم جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات الكابل، كما تحتوي الأجنحة على غرفة معيشة، بينما تضم الغرف منطقة جلوس، فيما تتوفر خدمة الإنترنت السلكي في الغرف مجاناً، فيما تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في المناطق العامة.

يتم تقديم بوفيه إفطار مجاناً كل يوم في الفندق، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمطعم البوفيه المفتوح الذي يقدم كل يوم نوعاً مختلفاً من المأكولات مثل الإيطالية أو الشرقية أو الصينية، فيما تقدم البارات الثلاثة وجبات خفيفة ومشروبات.

يمكن للضيوف الاسترخاء في الساونا أو الحصول على مساج، كما يقدم الفندق أيضاً برنامجاً للعروض الليلية، وللضيوف الراغبين في ممارسة الرياضة يوجد مركز للياقة البدنية وملعب لكرة القدم.

تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً في منتجع "أفريكانا"، كما يقع مطار برج العرب الدولي على بعد 5 دقائق بالسيارة من الفندق، ويبعد وسط مدينة الإسكندرية مسافة 25 دقيقة بالسيارة، كما يقع استاد برج العرب الدولي على بعد 10 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 4428 + 1275 بإجمالي 5703 جنيها

شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only

تقع الشقة الفندقية "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" في مرسى مطروح، وهي مكان إقامة يوفر مطعماً وصالة مشتركة وحديقة وتراس ومرافق للرياضات المائية وإطلالات على المسبح.

يتميز مكان الإقامة بأنه مكيّف، ويضم مطبخاً صغيراً مجهزاً بالكامل وتلفزيون بشاشة مسطحة، بالإضافة إلى حمّام خاص مزود بدش ولوازم استحمام مجاناً ونعال، كما تتوفر أيضاً ثلاجة وفرن وميكروويف، بالإضافة إلى غلاية، تضم هذه الشقة الفندقية ملعباً للأطفال.

يمكن للضيوف في الشقة الفندقية "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" الاستمتاع بالبلياردو في الموقع أو ركوب الدراجات في المناطق المحيطة.

يقع مكان الإقامة على بُعد كيلومترين من شاطئ نجمة مطروح، كما يعتبر مطار مرسى مطروح الدولي المطار الأقرب إلى الشقة الفندقية "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only"، حيث يبعد مسافة 10 كم.

سعر الليلة 4207 + 631 بإجمالي 4838 جنيها

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