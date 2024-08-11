الامارات | «نكهات صيف دبي».. مذاقات بلمسات عالمية للعائلات وعشاق الطعام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من المكانة التي يحتلها قطاع المطاعم في جذب الزوّار من المقيمين والسياح، وكون صناعة المطاعم من أكثر الصناعات نمواً وازدهاراً في إمارة دبي، ينظم مهرجان مفاجآت صيف دبي الدورة الأولى من فعالية «نكهات الصيف» الخاصة بالمذاقات المتنوّعة. وتوفّر الفعالية فرصة لعشاق المأكولات لتناول أشهى وألذ الأطباق وفق عروض وخصومات مميزة تستمر حتى منتصف أغسطس، وقد شهدت في دورتها الأولى مشاركة 114 مطعماً محلياً وعالمياً.

وحول أهمية الفعالية وما تقدمه للزوّار، قالت مدير أول إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات، سارة الجناحي، لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الفعالية «تنظم في دورتها الأولى خلال مهرجان مفاجآت صيف دبي، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، بالتعاون مع تطبيق (زوماتو)، وعند زيارة كل شخصين للمطاعم المشاركة في الفعالية يمكنهما الحصول على خصم يصل إلى 20%، فيما المجموعات الأكبر والمكونة من أربعة أشخاص وما فوق، يمكنهم الحصول على خصومات تصل إلى 30%».

محلية وعالمية

ولفتت الجناحي إلى أن الهدف الذي وضع للفعالية تمثل بمشاركة 100 مطعم، فيما تخطى عدد المطاعم المشاركة هذا الرقم إلى 114 مطعماً، مشيرة إلى أن المطاعم المشاركة في الفعالية متنوّعة فمنها المحلية والعالمية، مع التنويع في المطابخ ومنها الصينية والهندية والإيطالية والعربية والفيتنامية وغيرها الكثير، موضحة أنهم اختاروا المطاعم التي تناسب العائلات، والموجودة في أرجاء دبي كافة، والتي في مجملها ترضي مختلف الأذواق في دبي حيث يعيش ما يزيد على 200 جنسية. ولفتت الجناحي إلى أن الفعالية ركّزت على المطاعم العائلية، لأن المهرجان يتوجه للعائلة بشكل أساسي، فضلاً عن التركيز على المطاعم المنتشرة عبر فروع حول العالم، ولكنها انطلقت من دبي، مع الإشارة إلى أن المشاركات ضمن الفعالية تشمل أيضاً مجموعة من المطاعم الفاخرة.

وشدّدت على أن «نكهات الصيف» تسعى إلى جذب المزيد من المطاعم في مفاجآت صيف دبي، ومن خلال النجاح الذي ستحققه الفعالية سيتم العمل على دورات جديدة أكبر وأكثر جذباً للزوّار، ومن الممكن الحصول على كل المعلومات الخاصة بالفعالية عبر الموقع الإلكتروني.

فعاليات وخصومات

ونوهت الجناحي بأن المهرجان ركّز في هذه الدورة على قطاع المطاعم، لكنه يتضمن الكثير من الفعاليات والخصومات على الفنادق والمعالم السياحية والمراكز التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على قطاع المأكولات من خلال فعالية أخرى وهي «أسبوع دبي للمطاعم»، والتي ستنطلق بتاريخ 18 أغسطس وتستمر حتى الأول من سبتمبر، وذلك بمشاركة ما يزيد على 50 مطعماً، حيث سيتم تقديم قائمة طعام خاصة لمفاجآت صيف دبي، لا تتواجد على مدار العام، فضلاً عن الشراكة بين المهرجان و«إنترتينر» الذي يشتمل على أكثر من 7000 عرض خاص للمهرجان من ضمنها المطاعم.

قوائم خاصة

قالت مدير أول إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات سارة الجناحي، إن طهاة المطاعم المشاركة في «أسبوع المطاعم»، سيعملون على وضع قوائم خاصة للغداء والعشاء، فضلاً عن خصومات تزيد على 30% على هذه القوائم. أما العوامل التي تحدد اختيار المطاعم فمنها: أن تكون المشاركات من مطابخ متنوّعة لإرضاء جميع الأذواق، مع التركيز على المطاعم العائلية، والتنويع في مواقع المطاعم، إذ يتم الاختيار بين الموجودة في المراكز التجارية وكذلك في الفنادق، فضلاً عن المطاعم والمشاريع الجديدة التي تنطلق من إمارة دبي.