الامارات | «مذيع على تيك توك» من أكثر الوظائف شعبية في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن من أكثر الوظائف شعبية في بريطانيا خلال العام الحالي، العمل كمذيع على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» أو موظف مركز اتصالات طوارئ.

كما كانت وظيفة مؤدي شخصية تاريخية في مدينة ترفيهية وموجه قطارات من بين الأكثر شعبية.

وجذبت وظيفة مذيع على منصة «تيك توك»، الكثير من اهتمام الباحثين عن وظيفة، حيث تزايد اهتمام العلامات التجارية والشركات الكبرى بالبحث عن وجوه، للترويج لها ولمنتجاتها على المنصة.

وقال لي بيجينز الرئيس التنفيذي لموقع سي.في لايبرري «انسَ حلم العمل كطبيب أو معلم أو طبيب بيطري، الوظائف الأكثر شعبية في 2024، تشمل العمل في مدن ترفيهية أو على منصة (تيك توك) أو في القطارات».

وأضاف أن «البريطانيين يحرصون أيضاً على أن يكونوا مختلفين، حيث زاد الإقبال على وظائف مراكز اتصالات الطوارئ ووظائف الاستدامة الاجتماعية، وهو ما يشير إلى أن البريطانيين يبحثون عمّا هو أكثر من مجرد المال الذي يحصلون عليه من الوظيفة».