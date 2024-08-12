الامارات | ثغرات في برنامج قرصنة تنقذ 6 شركات من دفع فدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باحث في الأمن السيبراني، إن ست شركات نجت من دفع فدية كبيرة محتملة، بعد استيلاء قراصنة على قواعد بياناتها، بفضل وجود ثغرات في البنية التحتية لشبكة الإنترنت التي استخدمتها عصابات القرصنة نفسها.

وحصلت شركتان على مفاتيح فك شفرة، لفك تشفير بياناتهما من دون الحاجة إلى دفع فدية للقراصنة، في حين تلقت أربع شركات تعرضت للاختراق، تنبيهات قبل أن تبدأ عصابة برامج الفدية في تشفير ملفاتها، فتمكنت من التصدي لمحاولة القرصنة، وهو ما يمثل انتصاراً نادراً لضحايا عصابات قرصنة البيانات.

كشف عن ذلك فانجليس ستيكاس خبير الأمن السيبراني رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة أتروبوس أيه.آي الذي أجرى مشروعاً بحثياً، لتحديد الأوامر وخوادم التحكم التي كانت وراء أكثر من 100 عصابة قرصنة معلوماتية ومواقع تسريب البيانات الخاصة بها.