الامارات | هولندي أصيب بانهيار فندق يوضع في غيبوبة اصطناعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، أنه تم وضع رجل هولندي أصيب بجروح بالغة في انهيار فندق غرب ألمانيا أسفر عن مقتل شخصين، في غيبوبة اصطناعية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن «حالته ليست جيدة»، مضيفاً أنه يتم علاج الرجل في العناية المركزة في مدينة ترير. وكان الرجل من بين سبعة أشخاص حوصروا تحت الأنقاض، بعد انهيار طابق واحد من فندق متعدد الطوابق كان بداخله 14 شخصاً مساء الثلاثاء الماضي، في بلدة كروف الألمانية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب فرانكفورت.

ولقي شخصان حتفهما في الحادث، وهما امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، ومالك الفندق البالغ من العمر 59 عاماً.

وتمكن خمسة أشخاص من الفرار من الموقع على الفور، فيما تم إنقاذ سبعة أشخاص، منهم زوجة الرجل الهولندي وابنهما (عامان)، بعد أن قضوا ساعات عدة محاصرين تحت الأنقاض.