الامارات | «ديزني» تسعى إلى استقطاب «الجيل زي» بأساليب تسويق غير تقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتولى عدد من نجوم السينما على غرار راين رينولدز تنفيذ عمليات ترويجية غير تقليدية لجذب انتباه المراهقين والشباب إلى إنتاجات «ديزني»، ومنها مثلاً الظهور في أغنيات الكاي بوب المصوّرة، وإعداد فطائر تشيميتشانغا مع طهاة مشهورين، على ما قال رئيس قسم التسويق في المجموعة.

ويحصد الاستوديو الهوليوودي العملاق نجاحاً كبيراً هذا الصيف بفضل فيلم الأبطال الخارقين الجديد «ديدبول أند وولفرين» الذي يُتوقَع أن تتجاوز إيراداته في مختلف أنحاء العالم مليار دولار في نهاية الأسبوع الجاري.

وعزا مدير العلامة التجارية أسد أياز جانباً كبيراً من النجاح الهائل إلى بطلَي «ديدبول أند وولفرين» راين رينولدز وهيو جاكمان. وأوضح خلال ملتقى «دي 23» (D23) لمعجبي «ديزني» أن النجمين يوسعان حدود التسويق متجاوزَين أساليبه التقليدية.

وتجد هوليوود واستوديوهات الإنتاج صعوبة كبيرة في استقطاب المنتمين إلى ما يعرف بـ«الجيل زي» الذين تراوح أعمارهم بين 12 و27 عاماً تقريباً.

لكنّ للإطلالات غير التقليدية فرصاً أكبر على الأرجح للفوز باهتمام هؤلاء المراهقين والشباب الذين يتركز اهتمامهم أكثر على هواتفهم الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ونجوم «يوتيوب»، بحسب أياز.

ولذلك ينصبّ التركيز على إنشاء محتوى غير تقليدي ينتشر بسرعة عبر الإنترنت.