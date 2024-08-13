لمرضى السكري.. احذر تناول 4 أنواع من الأطعمة قبل النوم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب الطعام الذي يتناوله الأشخاص قبل النوم، دورًا هامًا في مستويات السكر في الدم، ويتجاهل البعض هذه الأطعمة.

لذا في السطور التالية، إليك قائمة الأطعمة التي ترفع مستويات السكر بشكل كبير، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

1- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، المعكرونة البيضاء، الحلويات، والعصائر المحلاة، هذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم.

2- الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة، رقائق البطاطس، والمشروبات الغازية، هذه الأطعمة غنية بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم.

3- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، هذه الدهون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول.

4- الحلويات، تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات عالية قبل النوم، يصعب هضمها، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم و تهدد صحتك.

نصائح لمرضى السكري قبل النوم

الحرص على تناول وجبة العشاء مبكرًا، أن تكون قبل النوم من بين 3 إلى 4 ساعات على الأقل.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم.

الحرص على تناول الماء بكميات وفيرة، لأنه يساعد على الهضم ويمنع الجفاف.

ممارسة التماريين الرياضة بانتظام، حيث تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم.

استشارة الطبيب إذا كنت مصاب بالسكري أو لديك أي مخاوف بشأن مستوى السكر في الدم لتحديد نظام غذائي مناسب لك.