الامارات | عدد سادس من «الدراسات العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، العدد السادس من مجلة «المركز: مجلّة الدراسات العربيّة»، بالتعاون مع دار بريل العالمية للنشر، التي تُعنى بالدراسات العربيّة لغةً وأدباً وثقافة. وتتناول موضوعاتها قضايا مختلفة تاريخية ونقدية ومراجعات للكتب.

يحمل العدد الجديد من المجلة عنوان «جسور نقل المعرفة»، وهو ثمرة مؤتمر جمع باحثين من إيطاليا وإسبانيا في مارس 2019 في المدرسة الإسبانية للتاريخ والآثار، التابعة للمجلس الوطني الإسباني للأبحاث العلمية في روما. ويضم العدد أربع مقالات مترجمة إلى العربية، وثلاث مراجعات للكتب. وتناقش موضوعات المجلة طرق نقل المعرفة وتبادلها في العالم الإسلامي عبر طرحين تاريخيين، أولهما، نقل المعرفة في العالم الإسلامي القديم، وثانيهما، الطرق التي تتم من خلالها عملية النقل أو التعليم. وفيما تم وضع دراسات عدة في العقود الأخيرة لبحث الطرح الأول، فإن دراسات قليلة عالجت الثاني، على أهميته في دراسة المعرفة العلمية في أرجاء العالم الإسلامي في مراحل مختلفة، وبناء الهويات الفكرية والدينية على مر التاريخ. وهنا تكمن أهمية هذا العدد في معالجة الموضوع.