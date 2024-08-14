الامارات | حيوانات بانسكي في ضواحي لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استيقظت إحدى ضواحي العاصمة البريطانية على لوحات غرافيتية جديدة لأشهر فنان شارع في العالم، البريطاني بانسكي، وجسّدت الأعمال الجديدة، مجموعة متنوعة من الحيوانات، منها أسماك «البيرانا» المفترسة على مقصورة زجاجية.

وتتضمن السلسلة الجديدة من الأعمال الفنية لفنان الشارع أيضاً، (الماعز، وزوجاً من الأفيال، وثلاثة قرود، وذئباً يعوي تحت القمر، واثنين من طيور البجع، وقطة ممددة، وأخيراً جدارية لوحيد القرن).

وظهرت مجموعة أسماك البيرانا التي يبدو أنها تسبح في حوض للأسماك في كشك الشرطة الزجاجي في لندن على لودجيت هيل بالقرب من أولد بيلي وكاتدرائية سانت بول، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، وذكرت التقارير أن الحشود وصلت بسرعة، لالتقاط صور للفن الجديد داخل الكشك قبل أن تقوم السلطات بتثبيت الحواجز.

بدأت حملة بانكسي الأخيرة للرسم على الجدران الأسبوع الماضي، عندما بدأ بجدارية لماعز بالقرب من جسر كيو في ريتشموند غرب لندن، ثم أتبعها بجداريات لأفيال وقرود وذئاب.