دراسة تحذر من غسل الفاكهة: لا يزيل آثار المبيدات الحشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

"تفاحة واحدة في اليوم.. تكفي لملء جسمك بالمبيدات الحشرية".. هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة تشير إلى أن غسل الفاكهة إجراءُ احترازي، لكنه لا يكفي لإزالة المواد الكيميائية وبقايا المبيدات الحشرية.

وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nano Letters" التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، إلى معلومات جديدة حول المخاطر الصحية للمبيدات الحشرية، وما إذا كان هناك حد لاستهلاك المنتجات الملوثة.

وكان الغرض من الدراسة مشاركة تقنية يأمل الباحثون أن تعزز اكتشاف المبيدات الحشرية في المنتجات الغذائية، لكنها أثبتت أيضاً أن الغسيل ليس كافياً عندما يتعلق الأمر بإزالة المواد الكيميائية. كما ذكرت الدراسة أنه "لا يمكن لعمليات التنظيف إزالة المبيدات الحشرية تماماً من الفاكهة".

ولاحظ الباحثون من خلال الفحص، أن المبيدات الحشرية في التفاح مثلاً، ذهبت إلى أبعد من عمق القشرة، حيث اخترقت القشرة وشقّت طريقها إلى طبقة اللب. ولكن عندما أزيلت قشرة التفاح والطبقة العلوية من اللب، انخفضت التلوثات بشكل كبير.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تقشير الفاكهة، نظراً لأن الغسل البسيط لا يكفي لتجنب المبيدات الحشرية الموجودة بها، لكن في الوقت ذاته إزالة القشرة الخارجية للفاكهة يقلل من قيمتها الغذائية.

وتحتوي التفاحة النيئة مع القشرة على ما يصل إلى 332٪ من فيتامين "ك"، و142٪ من فيتامين "أ"، و115٪ من فيتامين "سي"، و20٪ من الكالسيوم، وما يصل إلى 19٪ من البوتاسيوم أكثر من التفاح المقشر.