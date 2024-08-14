ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل بعض الأشخاص إلى تناول الفواكه، مثل الموز، بعد الوجبات الرئيسية مباشرة دون معرفة تأثير ذلك على صحتهم.

وبحسب ما ذكره موقعي EatingWell وQuora، إليك تأثير تناول الموز بعد الوجبات الرئيسية مباشرة.

صعوبة الهضم

رغم أن الموز سهل الهضم، فإن تناوله بعد وجبة رئيسية قد يضغط على الجهاز الهضمي ويجعل من الصعب هضم كمية الطعام الموجودة، كما قد لا يمنح جسمك الوقت الكافي لهضم وجبتك بشكل صحيح.

ارتفاع السكر في الدم

الموز غني بالسكريات الطبيعية، والتي قد تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات سكر الدم، بعد تناول وجبة رئيسية، قد لا يحتاج جسمك إلى السكر الإضافي، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بشكل مبالغ فيه، وقد يتطلب الأمر زيارة الطبيب.

امتصاص العناصر الغذائية

تناول الموز بعد الطعام مباشرة قد يتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية من وجبتك، مما يعيق استفادتك من الوجبة التي تناولتها.

نصيحة لتناول الموز

رغم أن الموز من الفواكه الخفيفة، من الأفضل تناول الفواكه أو الوجبات الخفيفة بعد مرور 30 دقيقة من الوجبة الأساسية، حتى يتمكن الجسم من هضم الطعام بشكل سليم وامتصاص العناصر الغذائية.

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