لن تتوقعه.. نوع دقيق يحارب ارتفاع الكوليسترول ويحمي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف الباحثون بطلاً غير متوقع في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهو دقيق الذرة.

وبحسب studyfinds، كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة ولاية أريزونا أن نوعًا معينًا من مزيج دقيق الذرة قد يكون بمثابة تغيير جذري لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول.

ركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة التغذية، على ثلاثة أنواع مختلفة من دقيق الذرة: دقيق الذرة الكامل، ودقيق الذرة المكرر، ومزيج فريد من دقيق الذرة المكرر مع إضافة نخالة الذرة.

وتناول المشاركون الذين يعانون من مستويات كوليسترول أعلى من المعدل الطبيعي هذا الدقيق يوميًا لمدة أربعة أسابيع، وتم دمجه في الكعك اللذيذ.

كانت النتائج مذهلة، ففي حين أظهرت وجبات الحبوب الكاملة والذرة المكررة تأثيراً ضئيلاً، برز مزيج دقيق الذرة المكرر ونخالة الذرة كفائز واضح. فقد نجح هذا المزيج الخاص في خفض مستوى الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ ــ والذي يُطلق عليه غالباً الكوليسترول "الضار" ــ بمعدل 10 ملج/ديسيلتر، أو نحو 5%، وبالنسبة لبعض المشاركين، كان الانخفاض أكثر دراماتيكية، حيث وصل إلى 13%.

إن هذه النتائج مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها تقدم طريقة بسيطة وعملية لتحسين صحة القلب من خلال النظام الغذائي، وعلى عكس العديد من استراتيجيات خفض الكوليسترول التي تنطوي على تغييرات غذائية صارمة أو تناول الأدوية، فإن هذا النهج ينطوي ببساطة على استبدال الدقيق العادي ببديل قائم على الذرة في الأطعمة اليومية.

تقول الدكتورة كوري ويسنر، الباحثة الرئيسية والأستاذة المساعدة في جامعة ولاية أريزونا: "غالبًا ما يعتقد الناس أن التغييرات الغذائية يجب أن تكون قوية ومهمة لإحداث تأثير حقيقي على صحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم التمثيل الغذائي، خلاصة القول هي أن الذرة فريدة من نوعها ولا تحظى بالتقدير الكافي، يمكن أن يؤدي فن وعلم تنقية الحبوب والاستفادة الكاملة من نخالة الذرة إلى إنتاج أطعمة لذيذة، وفي هذه الحالة، تسفر أيضًا عن نتائج حقيقية لصحة القلب".

ما الذي يجعل مزيج دقيق الذرة هذا فعالا للغاية؟

يكمن السر في محتواه من الألياف، نخالة الذرة غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا حاسمًا في صحة الجهاز الهضمي وإدارة الكوليسترول.

من خلال الجمع بين دقيق الذرة المكرر ونخالة الذرة، ابتكر الباحثون دقيقًا ليس فقط صحيًا للقلب ولكنه أيضًا أكثر مذاقًا من البدائل المصنوعة من الحبوب الكاملة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة فحصت أيضًا تأثيرات هذه الدقيق على بكتيريا الأمعاء، والتي يشار إليها غالبًا باسم ميكروبيوم الأمعاء، وفي حين كانت التغييرات في بكتيريا الأمعاء ضئيلة، لاحظ الباحثون زيادة طفيفة في بكتيريا مفيدة تسمى Agathobaculum لدى أولئك الذين يستهلكون دقيق الذرة الكاملن تُعرف هذه البكتيريا بإنتاج الزبدات، وهو مركب يدعم صحة الأمعاء.

ويضيف ويسنر: "قد يكون سبب زيادة مستويات Agathobaculum هو التنوع الأكبر في البوليفينولات الموجودة في الذرة الكاملة، والتي تتمتع بأعلى قدرة مضادة للأكسدة (مقارنة بالقمح والشوفان والأرز)، لكن الدراسة لم تحلل هذا الاحتمال، ومع ذلك، في حين يختلف تأثير الحبوب الكاملة على ميكروبات الأمعاء من شخص لآخر، فإن بعض الألياف المعروفة بشكل عام في الحبوب الكاملة يمكن أن تخمرها الميكروبات إلى زبدات، وكثيراً ما يرتبط كل من الألياف والزبدات بصحة الأمعاء، وتدعم هذه النتائج هذا الفهم".

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة بعيدة المدى، فبالنسبة لمصنعي الأغذية، فإنها تقترح طريقة جديدة لإنتاج منتجات أكثر صحة دون التضحية بالطعم أو الملمس، وبالنسبة للمستهلكين، فإنها تقدم تغييرا بسيطا في النظام الغذائي يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة، وبالنسبة للأطباء، فإنها تقدم أداة جديدة في ترسانة مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذا ليس حلاً سحريًا، ويؤكد مؤلفو الدراسة أن دمج مزيج دقيق الذرة هذا يجب أن يكون جزءًا من نهج أوسع لصحة القلب، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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