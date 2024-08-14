لا يعرفه كثيرون.. هذا ما يفعله "المشروب السحري" بمستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، حال تناولها باعتدال، لكن هل تعرف أن هناك مشروب سحري يمكن أن يفعل العجب بجسدك؟.

وبحسب timesofindia، يمكن إضافة القرفة والفلفل إلى الشاي الخاص بك من أجل في التحكم في نسبة السكر في الدم.

القرفة وضبط السكر في الدم

القرفة تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل سينامالديهيد وحمض سيناميك، والتي تمت دراستها لمعرفة تأثيراتها المحتملة على مستويات السكر في الدم.

القرفة قد تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، ما يسمح للخلايا بامتصاص الجلوكوز بشكل أفضل من مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنظيم أفضل لمستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

عند إضافتها إلى الشاي، تضفي القرفة نكهة مريحة تمتزج جيدًا مع كل من الأصناف السوداء والعشبية، غالبًا ما يتم استخدامها كبديل طبيعي للتحلية، ما يقلل من الحاجة إلى إضافة السكريات.

الفلفل وضبط السكر في الدم

وخاصة الفلفل الأسود، إذ يحتوي على البيبيرين، وهو مركب معروف بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات، في حين أن الأبحاث حول التأثير المباشر للفلفل على مستويات السكر في الدم محدودة مقارنة بالقرفة، فإن قدرته على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر إدارة السكر بشكل عام.

عند وضعه في الشاي، يضيف الفلفل حرارة خفيفة كما يمكن أن يكمل حلاوة القرفة أو يوازن نكهات الخلطات العشبية، قد تساعد إضافته أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية من المكونات الأخرى في الشاي، ما قد يعزز الفوائد الصحية العامة.

كيفية إضافة القرفة والفلفل إلى الشاي

اختر مكونات عالية الجودة

اختر أعواد القرفة الطازجة أو مسحوق القرفة المطحونة وحبات الفلفل الأسود الكاملة للحصول على أفضل نكهة وفوائد صحية.

طرق التخمير

أضف عود قرفة أو قليل من القرفة المطحونة وبعض حبات الفلفل الأسود إلى الشاي أثناء التخمير، اترك التوابل لتتغلغل لبضع دقائق لإطلاق نكهاتها.

جرب التركيبات

جرب أنواعا مختلفة من الشاي، مثل الشاي الأسود أو الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب، مع القرفة والفلفل الأسود للعثور على النكهة المفضلة لديك.

الخلاصة

في حين أن القرفة والفلفل يمكن أن يضيفا نكهات لذيذة إلى الشاي، يجب اعتبار فوائدهما المحتملة لإدارة السكر كجزء من نهج شامل للصحة.

تساعد هذه التوابل في تعزيز حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي؛ قد تختلف الاستجابات الفردية.

إن إضافة القرفة والفلفل إلى الشاي يمكن أن يساهم بالتأكيد في اختيار مشروب لذيذ ومفيد محتمل.

سواء كنت تتطلع إلى إدارة مستويات السكر أو ببساطة الاستمتاع بفنجان شاي لذيذ، فإن تجربة هذه التوابل يمكن أن تضيف بُعدًا جديدًا إلى روتينك اليومي.

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