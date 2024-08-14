35 صورة لأرخص أماكن في العين السخنة.. بحر وحمام سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في العين السخنة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أرخص أماكن الإقامة في العين السخنة، وفقا لموقع "بوكينج".

شقة الحدائق المعلقة بورتو السخنة للعائلات فقط

للعائلات فقط في العين السخنةن يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى شرفة، يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد خطوات قليلة من شاطئ بورتو السخنة.

توفر الشقة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة، وتتكون من غرفة نوم واحدة ومطبخ صغير مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

ويعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب، حيث يبعد مسافة 152 كم عن الشقة.

سعر الليلة 878 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

شقق استيلا دمارى

تقع استيلا دمارى في العين السخنة، وتوفر منطقة شاطئ خاص ومسبح مع إطلالة وحديقة، يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر الوصول إلى تراس ومواقف مجانية للسيارات.

تحتوي هذه الشقق الفندقية المكيفة على مطبخ صغير مجهز بالكامل ومنطقة جلوس ومنطقة لتناول الطعام وتلفزيون بشاشة مسطحة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات على المسبح من الشرفة التي تحتوي أيضًا على أثاث خارجي. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة، ويتوفر بار في الموقع.

سعر الليلة 1959 شامل الضرائب والرسوم.

فندق Porto El Jabal Hotel

يقع Porto El Jabal Hotel في العين السخنة، وعلى بُعد 80 متر من شاطئ بورتو السخنة، وهو مكان إقامة يضم منطقة شاطئية خاصة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً، كما يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم خدمة الواي فاي مجاناً وخدمة الغرف ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، فيما تحتوي الغرف على شرفة مطلة على الجبل.

تتميز الغرف في الفندق بأنها مكيّفة، وتضم مكتباً وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمّاماً خاصاً وبياضات أسرّة ومناشف وتراس مع إطلالة على البحر، فيما تشمل جميع غرف الضيوف خزانة ملابس وغلاية.

يتم تقديم إفطار كونتيننتال أو إفطار أمريكي أو إفطار من مأكولات خالية من مصادر حيوانية كل صباح في مكان الإقامة.

يعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب إلى Porto El Jabal Hotel، حيث يبعد مسافة 152 كم.

سعر الليلة 2083 إضافة إلى 600 ضرائب ورسوم بإجمالي 2683.

منتجع Kefi Palmera Beach Resort El Sokhna - Family Only

يتمتع منتجع KEFI Palmera Beach ذو الـ 3 نجوم بموقع خاص على شاطئ البحر الأحمر.

الغرف حديثة وواسعة وتحتوي على منطقة جلوس مفروشة وشرفة خاصة أو تراس، يوجد 4 مطاعم و3 بارات و3 حمامات سباحة.

تحتوي جميع الغرف المكيفة على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بارن ويشتمل الحمام الخاص أيضًا على حوض استحمام. وتحتوي بعض الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة، وتوفر إطلالة على الحديقة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات المحلية والعالمية الانتقائية أو يتوفر بوفيه إفطار وعشاء. يضم Palmera بار شاطئ وبار جاز وبار بلياردو في وقت متأخر من الليل.

يمكن للبالغين لعب التنس أو ممارسة التمارين في مركز اللياقة البدنية، كما يتوفر أيضًا ملعب للأطفال ومسابح. يتم توفير مرافق الرياضات المائية.

تقع السويس على بعد أقل من ساعة واحدة بالسيارة. يقع وسط القاهرة على بعد 150 كم بالسيارة بينما يبعد مطار القاهرة الدولي مسافة ساعتين ونصف بالسيارة.

سعر الليلة 2527 إضافة إلى 728 ضرائب ورسوم بإجمالي 3255 جنيها.

منتجع Swiss Inn Teda Hotel & Aqua Park

يقع منتجع "Teda Swiss Inn Plaza Hotel" وسط حدائق مورقة عند مدخل المنطقة الصينية - المصرية الاقتصادية، ويوفر للضيوف إمكانية الاستفادة من خدمة الواي فاي مجاناً في جميع مناطق الفندق والمسبح، كما تتوفر خدمة الغرف على مدار 24 ساعة.

تتميز الغرف العصرية والمكيّفة في منتجع "Teda Swiss Inn" بشرفات توفر إطلالة على المسبح والحديقة، كما تضم جميعها تلفزيوناً بشاشة مسطحة ومكتباً وميني بار وخزانة ملابس، كما يضم الحمّام دش.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يومياً، ويتم تقديم المشروبات الساخنة في المقاهي، كما تتوفر الكوكتيلات المنعشة في بار وحانة Fun.

يمكن للضيوف الاستمتاع بممارسة التمارين الباعثة على النشاط في مركز اللياقة البدنية أو بعلاجات المساج الباعثة على الاسترخاء في السبا الذي يشمل البلياردو، كما تتوفر غرفة ألعاب في الموقع، فيما يعتبر هذا الفندق العائلي ملاذاً جديداً رائعاً وذو ألوان للعائلات التي لديها أطفال.

يضم المنتزه المائي مسبحين ومسبحاً واحداً مُدفأً للأطفال، ويتميز منتزه فن فالي الترفيهي بـ 31 ديناصور بالحجم الحقيقي ومجموعة متنوعة من الألعاب، كما يوفر أوتو وورلد تجارب السباق للضيوف، فيما يمكن للضيوف الوصول إلى شاطئ جميل في غضون 15 دقيقة من هذا الفندق بحافلات للنقل ذهاباً وإياباً مجاناً كل ساعة حتى غروب الشمس.

يبعد مكان الإقامة هذا مسافة 120 كم من القاهرة، كما يمكن لمكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً ترتيب خدمات غسيل وكيّ الملابس، فيما تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجانا في الموقع.

سعر الليلة 2857 إضافة إلى 823 ضرائب ورسوم بإجمالي 3680 جنيها.

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