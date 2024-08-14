جمالها رهيب.. معلومات و50 صورة عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم 2024 مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت كريستينا بفستان طويل باللون الهافان مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:

" جمالها رهيب".. " أجمل نساء الكون".. حلوة كتير".

أبرز معلومات عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم 2024، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-حصلت على لقب ملكة جمال العالم 2024 في النسخة الـ71 من المسابقة.

-تبلغ من العمر 25 عاما.

-لدى كريستينا 282 ألف متابع عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-درست القانون في جامعة تشارلز .

-تمتلك العديد من اللغات مثل الإنجليزية والبولندية والسلوفاكية والألمانية.

-لديها حب للموسيقى والعزف على الناي والكمان.

-أمضت 9 سنوات في أكاديمية للفنون.

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