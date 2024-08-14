30 صورة لأشهر جسور فريدة من نوعها حول العالم.. لن تتخيل شكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الجسور عبارة عن هياكل تُبنى من أجلنا لنعبر بها الفجوات، وهي متاحة للجميع على عكس ناطحات السحاب والمنازل، وهي تُظهر ما يمكن للعقول المبدعة أن تفعله.

موقع timesofindia، استعرض 10 جسور فريدة من نوعها حول العالم، وهي:

جسر الحلزون

يُطلق عليه رسميًا اسم Helix، وهو جسر للمشاة بطول 280 مترًا يربط بين مركز مارينا ومارينا ساوث في سنغافورة.

تم افتتاح هذا الجسر في عام 2010، واستوحى تصميمه من بنية الحمض النووي البشري.

نظرًا لبنيته الفريدة والمناظر الجميلة التي يوفرها هذا الجسر، فهو أحد الوجهات السياحية الرئيسية.

جسر جيتسهيد ميلينيوم

أول جسر مائل في العالم ويقع في نيوكاسل جيتسهيد بالمملكة المتحدة، يربط بين حي أرصفة جيتسهيد للفنون ورصيف ميناء نيوكاسل، يميل هذا الجسر للسماح للسفن التي يزيد طولها عن 25 قدمًا بالمرور من تحته.

جسر إيشيما أوهاشي

يقع هذا الجسر في اليابان ويبلغ طوله 1.7 كيلومتر، ويربط هذا الجسر بين مدينة ماتسوي بمحافظة شيمانه ومدينة ساكايميناتو بمحافظة توتوري، فوق بحيرة ناكاومي، ويبدو هذا الجسر شديد الانحدار من جهة شيمانه حيث يبلغ ميله 6.1%.

الجسر المتحرك

نوع فريد من الجسور المتحركة تم الانتهاء من بنائه في عام 2004، ويقع الجسر المتحرك في حوض بادينجتون، وقد صممه توماس هيثرويك، والجسر قادر على التدحرج في هيكل ثماني الأضلاع.

الجسر القديم

يتمتع هذا الجسر بأهمية ثقافية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، حيث تم بناؤه في عام 1345، وفي عام 1400، حول الدوق فرديناند الأول هذا الجسر إلى مركز لمجوهرات الفضة والذهب، ويشكل سوقًا رائعًا فوق نهر أرنو.

جسر التنهدات

يُطلق عليه أيضًا جسر التنهدات، وقد بُني جسر سوسبيري في القرن السادس عشر، ويربط بين قصر دوكالي والسجون الجديدة، وكان هذا ممرًا للسجناء الذين كانوا يُنقلون إلى السجن.

جسر ميلاو

يقع هذا الجسر الرائع في وادي تارن في فرنسا، يبلغ طول هذا الجسر المعلق 2.5 كم وهو جسر خفيف الوزن يمكنه تحمل الرياح القوية والاهتزازات الزلزالية.

جسر راكوتز

يُشار إلى هذا الجسر أيضًا باسم "جسر الشيطان"، كان بناؤه صعبًا للغاية لدرجة أن الناس اعتقدوا أن الشيطان وحده هو الذي ساعدهم في بناء هذا الجسر، تم بناء هذا الجسر في عام 1860 وهو أحد أجمل الجسور نظرًا لموقعه.

جسر تشارلز

هذا الجسر هو شهادة حية على تاريخ براج، تم بناؤه في القرن الرابع عشر، تحت إشراف الملك تشارلز الرابعن تم بناؤه عبر نهر فلتافا، ويربط بين البلدة القديمة للمدينة وقلعة براج.

الجسر الذهبي

هذا الجسر في فيتنام مدعوم بيدين مصنوعتين من الخرسانة، ويوفر إطلالة رائعة على تلال با نا في البلاد، وبالتالي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

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