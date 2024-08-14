في بث مباشر.. لن تتخيل ما فعله شاب بـ 5 أشخاص في حديقة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مروعة، تحولت حديقة عامة هادئة في مدينة إسكي التركية إلى مسرح لجريمة عنيفة، حيث هاجم شاب مسلح بسكين وفأس خمسة أشخاص بشكل عشوائي، وبث الهجوم مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الهجوم، حيث يظهر المهاجم وهو يندفع بسرعة نحو الضحايا، ما أثار الذعر والفزع بين الحاضرين الذين حاولوا الفرار بأقصى سرعة ممكنة.

وفقا لصحيفة "رويترز" كان الضحايا يسترخون في الحديقة العامة، حينما فاجأهم المهاجم وهو يرتدي خوذة وغطاء للوجه، ويندفع نحوهم بسكين وفأس، متسببا بجروح خطيرة لخمسة أشخاص.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو مدى وحشية الهجوم، حيث يظهر المهاجم وهو يطعن الضحايا بشكل متكرر دون أي رحمة.

السلطات التركية أعلنت عن اعتقال المشتبه به، الذي يبلغ من العمر18 عاما، وتجري حاليا تحقيقات مكثفة للكشف عن دوافع هذا العمل الإجرامي.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن المهاجم كان تحت تأثير ألعاب الفيديو، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل رسمي حتى الآن.

HASSAS İÇERİK!

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