هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التين الشوكي من الأطعمة التي يعشقها الصغار والكبار، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ واحتوائه على عناصر غذائية تسهم في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول وعلاج مرض السكري، لكن الإكثار من تناوله يضر بالصحة.

أضرار الإفراط في التين الشوكي:

-الإمساك.

-عسر الهضم.

-آلام المعدة.

-الإسهال.

-الغثيان.

-الصداع.

- انسداد في الأمعاء السفلية.

فوائد التين الشوكي:

-خفض مستويات السكر في الدم.

-صحة وتعزيز مرونة الجلد.

-تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

-صحة القلب والأوعية الدموية.

-تقوية المناعة.

-يحتوي على فيتامين سي و أ وهـ والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والنحاس والحديد وأوميجا 3.

-خفض مستويات الكوليسترول الضار.

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