طريقة فعالة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام الخبيثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ميخائيل جينزبورج خبير التغذية الروسي إن أمراض القلب وتصلب الشرايين وسرطان القولون ترتبط بصورة مباشرة بتناول اللحوم الحمراء.

لذا من الأفضل استبدال لحم البقر والضأن بلحوم الدواجن، لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام الخبيثة، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويرتبط الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مباشرة بمشكلات القلب وتصلب الشرايين وسرطان القولون، لذلك يجب تخفيض حصص اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

كما من الأفضل عدم تناولها كل يوم حتى إذا كانت الحالة الصحية للشخص جيدة، كما أن خطورة اللحوم الحمراء تزداد عند تناولها مقلية لذلك من الأفضل جدا استبدالها بلحوم الدواجن البيضاء اللون والحمراء، كذلك أظهرت دراسات عديدة أن لحوم الدواجن لا تؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي".

تضم مجموعة الخطر الأشخاص الذين أعمارهم 40 عاما وأكثر وكذلك من يعانون من السمنة ومشكلات في القلب والأوعية الدموية، لذلك عليهم بتخفيض كمية اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي إلى أدنى حد.

ويزداد خطر اللحوم الحمراء عندما تكون معالجة، مثل النقانق والصوصج وغيرها.

ويشير الخبير إلى أنه يمكن تناول اللحوم الحمراء باعتدال بحيث لا تزيد الكمية عن 50 غراما وليس يوميا.

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