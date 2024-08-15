5 عوامل تضعف ميكروبيوم الجلد- احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية بألمانيا إن فلورا الجلد هي جميع الكائنات الحية الدقيقة، التي تستعمر سطح الجلد بشكل طبيعي، وتعرف أيضا باسم "ميكروبيوم الجلد" تعد درعا واقيا ضد مسببات الأمراض، إذ إنها تحول دهن الجلد إلى أحماض دهنية لإنشاء ما يسمى "بالغطاء الحمضي الواقي للبشرة".

وهناك بعض العوامل قد تُضعف فلورا الجلد، ومن ثم يقع الجلد فريسة سهلة لمسببات الأمراض مثل بكتيريا المكورات العنقودية وفيروسات الهربس وجراثيم الفطريات.

وتشمل هذه العوامل الأشعة فوق البنفسجية الضارة والتدخين وشرب الخمر، بالإضافة إلى بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات والكورتيزون وأدوية الروماتيزم وأدوية الغدة الدرقية وأدوية ضغط الدم.

ويؤدي ضعف فلورا الجلد إلى مجموعة واسعة من الاستجابات الجلدية، والتي تشمل الحكة والبثور والأكزيما والالتهابات المستمرة مثل التهاب الجلد العصبي ومرض الوردية.

العناية السليمة

ويمكن تقوية فلورا الجلد من خلال العناية السليمة بالبشرة، والتي تراعي نوع البشرة، حيث تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضرات تنظيف لا تُفقدها المزيد من الدهون، وكذلك مستحضرات عناية غنية بمواد الترطيب، في حين تحتاج البشرة الدهنية المليئة بالشوائب إلى مستحضرات تنظيف مُذيبة للدهون ومضادة للبكتيريا ومثبطة للالتهابات.

وبشكل عام، ينبغي استخدام مستحضرات عناية تراعي الرقم الهيدروجيني (pH) الطبيعي للبشرة، مع مراعاة أن تخلو المستحضرات من المواد العطرية والأصباغ.

ويُراعى أيضاً حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال استعمال كريم واق من الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

اقرأ أيضا:

أرخص نوع مانجو في مصر- سعره مفاجأة

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هل من الأفضل شطف الفم بالماء بعد استخدام معجون الأسنان أم لا.. طبيب يجيب

عدو خفي على سفرتك.. مشروب يسبب السكتة الدماغية وأنت لا تدري