ما خطورة قلة شرب الماء على الحامل والجنين في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يؤدي اهمال ترطيب الحوامل إلى أضرار خطيرة خلال الولادة، بما في ذلك انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي والبلازما، واضطراب نمو دماغ الجنين، وخطر انخفاض الوزن عند الولادة.

ويجب أن تستهلك النساء الحوامل ما بين 1.9 إلى 3 لترات من الماء يومياً، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

في الوقت الذي يلعب الترطيب دوراً هاماً في سلامة الحمل ونمو الجنين، فإن نسبة غير قليلة من الحوامل لا يعرفن أو يراقبن كمية الماء التي يشربنها.

وكشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا أن ثلثي الحوامل في الولايات المتحدة لا يستوفين متطلبات شرب الماء الموصى بها خلال الحمل.

وقالت الدكتورة دانييل سيمونز داونز التي أشرفت على الدراسة: "لا داعي للحوامل للذعر بشأن الترطيب، ولكن من المهم استهلاك كمية كافية من السوائل".

وأضافت "الترطيب مهم لصحة الأم والجنين، خاصة مع تقدم الحمل إلى الثلث الثاني والثالث عندما تحتاج النساء إلى المزيد من الماء لتكوين السائل الأمنيوسي، وحمل العناصر الغذائية، وتعزيز الهضم".

وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن مستويات الترطيب يمكن أن تؤثر على وزن الجنين عند الولادة.

وتعتبر الخضراوات والفواكه الغنية بالماء من أهم مصادر الترطيب عن طريق آخر غير شرب الماء.

كما يمكن شرب السوائل الخالية من الكافيين لتفادي الجفاف خاصة خلال الصيف.

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