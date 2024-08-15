بعد تفشي جدري القرود.. كيف تميز بين الفيروس والطفح الجلدي العادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

مع ارتفاع وتيرة تفشي فيروس جدري القرود حول العالم، يتزايد القلق بشأن كيفية التمييز بين الطفح الجلدي الناتج عن الإصابة بالفيروس، والأمراض الجلدية الأخرى.

في ضوء هذه الأزمة، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، بأنّ الوزارة قد اتخذت إجراءات فعالة لمراقبة القادمين من المناطق المتأثرة بالمرض، عبر كافة منافذ الدخول إلى مصر.

كيفية التمييز بين جدري القرود والطفح الجلدي

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصرواي" كيفية التمييز بين الإصابة بجدري القرود والطفح الجلدي العادي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

أعراض جدري القرود

تبدأ أعراض جدري القرود بارتفاع درجة الحرارة، وصداع، وآلام عضلية، وظهور تعب عام، ثم تتطور الأعراض لتشمل طفحًا جلديًا، وعادةً ما يكون الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء، ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بالسوائل.

أعراض الطفح الجلدي العادي

قد يبدأ الطفح الجلدي العادي كحكة أو احمرار ويظهر بشكل متفرق على أجزاء مختلفة من الجسم، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحكة أو الجفاف، ولا يكون مصحوبًا بالحمى الشديدة.

شكل الطفح الجلدي لجدري القرود

يتميز الطفح الجلدي في جدري القرود، بظهور حويصلات متعددة على سطح الجلد والتي تتطور إلى قشور، وغالبًا ما يكون مميزًا بانتشار الحويصلات على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه واليدين والقدمين.

شكل الطفح الجلدي العادي

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي العادي بأشكال متعددة مثل البقع أو الحبوب، أو القشور، وتختلف أشكاله باختلاف نوع الطفح والمسبب، لكنه غالبًا ما يكون أقل انتشارًا مقارنة بجدري القرود.

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