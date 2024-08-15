الامارات | «ماكدونالدز الإمارات» تطلق حملة تبرعات لتوفير الرعاية الصحية لـ 3000 مريض شهريًا في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ماكدونالدز الإمارات» عن إطلاق حملة تبرعات جديدة لدعم مركز الهلال الأحمر الطبي، وذلك في إطار شراكتها المستمرة والمثمرة مع الهيئة التي انطلقت قبل ست سنوات. وتهدف هذه المبادرة النبيلة إلى توفير خدمات الرعاية الطبية المجانية لأكثر من 3000 مريض شهريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لعملاء ماكدونالدز المشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية من خلال التبرع ضمن أكشاك الطلب الذاتي عند زيارتهم لأحد مطاعم ماكدونالدز في دولة الإمارات، أو من خلال التبرع بنقاط المكافآت عبر تطبيق ماكدونالدز الإمارات، حيث سيتم تحويل كل 100 نقطة مكافآت إلى تبرع بقيمة درهم واحد. وسيوجه ريع كافة التبرعات لصالح مركز الهلال الأحمر الطبي، مما سيسهم في تعزيز مهمته النبيلة لتوفير الرعاية الطبية المجانية للمحتاجين في المجتمع.

وتم تأسيس مركز الهلال الأحمر الطبي في دولة الإمارات من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عام 2008، ليكون المركز الطبي الوحيد الذي يوفر خدمات الرعاية الطبية المجانية للمحتاجين. يقع المركز في منطقة "الرملة غرب" السكنية في الشارقة، ويقدم خدماته للأفراد من مختلف الجنسيات والفئات العمرية عبر أكثر من 18 دائرة وتخصصًا، بما في ذلك الجراحة العامة، وطب الأطفال، والطب الداخلي، والأشعة، والعديد من التخصصات الأخرى.

ولا تقتصر الخدمات التي يقدمها المركز على الرعاية الصحية فقط، بل يتضمن أيضًا صيدلية تقدم الأدوية الضرورية للمحتاجين، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية التي قد يحتاجها المرضى، مثل الكراسي المتحركة وغيرها. ويعتمد المركز بشكل كبير على التبرعات ودعم المجتمع لتسيير عملياته، حيث تنعكس التبرعات في زيادة قدرته على توفير الأطباء، والأدوية، والمزيد من المعدات الطبية لمساعدة المرضى.

وبهذه المناسبة، قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لدى «ماكدونالدز الإمارات»: "كشركة محلية تمارس أعمالها في دولة الإمارات منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، فإن مساعدة المحتاجين جزء رئيسي من التزامنا تجاه المجتمع. فخورون بتعزيز شراكتنا مع الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مركز الهلال الأحمر الطبي، وذلك بفضل دعم عملائنا الكرام. يسهم الهلال الأحمر الإماراتي بدور حيوي في دعم المجتمعات المحلية، ونتطلع لمواصلة العمل معهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم. نأمل أن تسهم هذه المبادرة بشكل فعال في دعم المحتاجين وزيادة المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الهلال الأحمر الطبي".

من جانبه، قال الدكتور محمد سالم الجنيبي، مدير مركز الهلال الأحمر بالشارقة: "يسعدنا تعزيز هذه الشراكة الملهمة مع ماكدونالدز الإمارات لتقديم المزيد من الدعم لمركز الهلال الأحمر الطبي. تبرز أهمية التبرعات المستمرة في مساعدتنا على توفير الرعاية لما يصل إلى 3000 مريض شهريًا، واستقبال 500 مريض جديد كل شهر. وتؤكد هذه المبادرة، التي تشكل امتدادًا لجهودنا السابقة، على أهمية مثل هذه المنصات في تشجيع العطاء الخيري المستمر، وترسيخ التزامنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات الإنسانية على المستوى المحلي".

وقد تعاونت ماكدونالدز الإمارات مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهودها الإنسانية على مستوى الدولة، متبرعةً بأكثر من 4 ملايين درهم إماراتي حتى اليوم، إلى جانب المشاركة الفاعلة والمنتظمة لموظفيها في الأعمال التطوعية. تأتي هذه المبادرة الجديدة كامتداد للعديد من الحملات الناجحة السابقة، بما في ذلك الحملة الرمضانية للتبرع بنقاط المكافآت لعام 2024، حيث قدمت ماكدونالدز الإمارات من خلالها تبرعًا بقيمة 300 ألف درهم إماراتي لصالح مركز الهلال الأحمر الطبي.

يمكنكم المساهمة في هذه الجهود النبيلة من خلال التبرع في مطاعم ماكدونالدز الإمارات أو عبر تطبيق ماكدونالدز، حيث سيتم تحويل التبرعات مباشرة لدعم المركز الطبي، مما يسهم في تقديم الرعاية الصحية لما يصل إلى 3000 مريض شهرياً.