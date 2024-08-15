"فلسطين في قلبه" عريس بني سويف يلغي حفل زفافه تضامنا مع غزة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

فكر عيد مختار، من محافظة بني سويف، في طريقة مبتكرة لدعم الفلسطينيين في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن 39 ألفًا و965 شهيدًا، و92 ألفًا و294 مصابًا.

قرر "عيد" عقد قرانه على "فاطمة" خلال الأيام الماضية دون إقامة حفل زفاف، وذلك تقديرًا للأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون منذ اندلاع حرب غزة.

اتفق عيد مع عروسه على تصميم دعوة زفاف تبرر للمعازيم سبب عدم إقامة حفل، وكتب فيها: "نظرًا للوضع الحالي وما يحدث في فلسطين قررنا الآتي: عدم إقامة فرح ونكتفي بالإشهار والإعلان باليوم فقط، وذلك تضامنًا منا مع إخوتنا في فلسطين.. كل الحب والود لأهلنا في غزة البواسل".

لم يفكر "عيد" ولو لحظة واحدة في توفير نفقات العرس بعدم إقامة حفل الزفاف، لكنه وجد أنه لا يستطيع الاحتفال بينما يستشهد الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أوضح خلال حديثه مع "الخليج 365".

وبينما ترى الكثير من الفتيات أن حفل الزفاف يوثق ذكرى سعيدة لأهم يوم في حياتهن، لم تعترض "فاطمة"، زوجة عيد، على فكرته، بل شجعته عليها، حسب قوله.

أما حاتم عبد الجواد، صديق العريس، فقال لموقع "الخليج 365" إن "عيد" كان دائم الانحياز للقضية الفلسطينية منذ وقت طويل، وعادة ما ينشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدين ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

واختتم بالإشارة إلى أن قلب صديقه عيد ينبض بحب فلسطين، كما أنّ فكرته لاقت قبولًا واحترامًا على نطاق واسع.

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