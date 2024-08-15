بعد حريق مطعم الإسكندرية.. كيف تتصرف إذا احتجزتك النيران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، حادث حريق هائل في أحد المطاعم الشهيرة على كورنيش البحر، في منطقة جليم.

الحريق أسفر عن إصابات متعددة بالاختناق، مما يبرز أهمية معرفة كيفية التصرف في مثل هذه المواقف الطارئة.

في هذا التقرير، يستعرض "الخليج 365" أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة احتجازك في مكان اندلعت فيه النيران، وذلك وفقًا لموقعي American Red Cross وNFPA.

ابقَ هادئًا وحافظ على الهدوء

من الضروري الحفاظ على الهدوء في حالات الطوارئ، لأن التوتر قد يزيد من احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة ويؤدي إلى تفاقم الوضع، وحاول التركيز على الخطوات التالية للسلامة.

ابحث عن مخرج

حاول تحديد أقرب مخرج أو طريق للهروب، واستخدم مسارات الخروج المألوفة إذا كنت في مكان تعرفه، واحرص على الابتعاد عن الدخان والنيران، لأنه من الممكن أن يكون الدخان السام أكثر خطورة من النيران نفسها.

ابقَ بالقرب من الأرض

الدخان والغازات السامة ترتفع إلى الأعلى، لذا من الأفضل البقاء بالقرب من الأرض حيث يكون الهواء أنقى. انخفض إلى مستوى منخفض وزحف إذا لزم الأمر.

استخدم قميصك أو قطعة قماش

إذا كان الدخان كثيفًا، غطِ فمك وأنفك بقطعة قماش مبللة إذا كانت متاحة، لأن هذا يمكن أن يساعد في تقليل كمية الدخان التي تستنشقها.

تجنب استخدام المصاعد

تجنب استخدام المصاعد أثناء الحريق، لأنها قد تتعطل أو تصبح غير آمنة، واستخدم السلالم بدلاً من ذلك لتجنب العوائق الكهربائية.

ابحث عن مكان آمن وابقَ فيه

إذا لم تتمكن من الهروب، ابحث عن مكان آمن مثل غرفة بها نافذة يمكن فتحها أو تهوية، وحاول إنشاء إشارات للطوارئ إذا كان لديك هاتف محمول أو أي وسيلة للتواصل.

تجنب فتح الأبواب الساخنة

قبل فتح أي باب، استخدم الجزء الخلفي من يدك للتحقق من درجة حرارته، وإذا كان الباب ساخنًا، لا تفتحه.

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