3 مشروبات تحارب جفاف الحلق وتقوية المناعة .. تناولها صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

جفاف الحلق من المشكلات الصحية المزعجة والشائعة لدى العديد من الاشخاص، خاصة في الأجواء الحارة والجافة أو عند الإصابة بالمرض، لذا يتساءل البعض عن مشروبات طبيعية ملطفة.

وبحسب ما ذكره موقعي businessinsider، eatingwell، إليك المشروبات التي تعالج جفاف الحلق وتعزز صحة المناعة.

الماء الدافئ مع الليمون والعسل

ذكرت الدكتورة إيمي جورين أخصائية التغذية العلاجية في نيويورك، أن الماء الساخن بمفرده مهدئ ويمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف، ولكن قد يكون شرب الماء الدافئ بالليمون والعسل مفيدًا بشكل خاص عندما تعاني من التهاب الحلق بسبب مرض ما، حيث يمكن أن يضيف جرعة إضافية صغيرة من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي، التي يمكنها أن تعزز صحة جهاز المناعة لديك وقد يساعدك أيضًا في التغلب على نزلات البرد، بالإضافة إلى خصائص العسل المضادة للالتهابات والبكتيريا .

عصائر طبيعية

توفر العصائر الطبيعية الترطيب اللازم للحلق، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لمحاربة الأمراض، ولهذا السبب تعد من الخيارات المثالية خاصًة في حالة استخدام الفواكه والخضروات المحملة بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة أيضًا.

تشمل بعض الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك إضافتها إلى العصائر ما يلي:

التوت الأزرق

الفراولة

المانجو

كالي

سبانخ

النعناع

يعد النعناع غني بمضادة للالتهابات مما يمكن أن يقلل التورم وتهدئ التهاب الحلق وجفافه، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة، والوقاية من الإصابة بالأمراض.

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