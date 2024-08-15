6 مشروبات تساعد على توازن الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الطقس الحار غالبا ما يصاب الكثير من الأشخاص بالجفاف، حيث يفقد الجسم بسرعة الإلكتروليتات ومن المهم تجديد مستوياتها لتجنب المضاعفات الصحية.

وبالرغم من أن شرب الماء مهم لترطيب الجسم إلا أن إضافة بعض المشروبات عالية الإلكتروليتات قد تمنع الجفاف وتحافظ على مستويات الطاقة وتوازن الأملاح في الجسم، وفقا لموقع "هيلث".

عصير البرتقال:

مصدر للكهارل الطبيعية، كما إنه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم و فيتامين سي ، ما يساعد على ترطيب الجسم.

كما يسهم في تحسين وظائف القلب، وإرسال الإشارات العصبية، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف العضلات ونقل الإشارات العصبية.

ماء جوز الهند:

هذا المشروب غني بالإلكتروليت المفيدة لمرضى السكري، كما يحتوي ماء جوز الهند على المعادن المطلوبة ويمكنه أيضا السيطرة على تقلصات العضلات بعد التمرين، ويحتوي أيضا على البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور.

عصير الرمان

يمكن أن يسهم هذا المشروب في تجديد مستويات الإلكتروليت لأنه مصدر رائع للبوتاسيوم الضروري لوظائف الأعصاب الصحية وتنظيم معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهو غني أيضا بالبوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية.

عصير البنجر

يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من المشكلات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن وكهارل يمكن أن يسهم في عمل الأعصاب والعضلات.

عصير البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليت الطبيعي في الحفاظ على الصحة.

عصير الليمون

يحتوي على البوتاسيوم، وهو من العناصر المهمة التي تمنع الجفاف، كما يساعد عصير الليمون على الهضم وتقوية المناعة وتوازن الأملاح في الجسم.

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