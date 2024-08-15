فنجان قهوة ينقذ رجل من الموت.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف أحد الركاب كيف أنقذه فنجان من القهوة من ركوب الطائرة البرازيلية التي تحطمت وتوفى الطاقم وجميع الركاب.

وأظهر مقطع فيديو لطائرة تابعة لشركة Voepass Airlines وهي تهبط بشكل حلزوني من السماء فوق منطقة مأهولة بالسكان قبل أن تتحطم بالقرب من مجموعة من الأشجار، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم الإبلاغ عن مقتل جميع الأشخاص الـ62 الذين كانوا على متن الطائرة وهما 58 راكب و4 من أفراد الطاقم.

وكان الراكب البرازيلي "أدريانو أسيس"، قد انتهى من نوبته في المستشفى، وكان قد تأخر عن اللحاق بالرحلة التي تنطلق من كاسكافيل إلى ساو باولو في الساعة 11:56 صباحا.

وقال لوكالة الأنباء البرازيلية G1 إنه وصل إلى مكتب تسجيل الوصول في الساعة 9.40 صباحا ولكن لم يكن هناك أحد.

وقرر "أسيس" بعد ذلك تناول كوب من القهوة بينما كان ينظر إلى شاشة المغادرة والوصول لمعرفة ما إذا كانت هناك أي معلومات متاحة عن الرحلة 2283.

ولكن في القيام بذلك، أعطى نفسه عن غير قصد وقتا قصيرا جدا لتسجيل الوصول، وفي الساعة 10.40 صباحا أخبره أحد الوكلاء أنه تأخر كثيرا عن الموعد.

وقال أسيس إنه توسل إلى الوكيل للسماح له بالصعود على متن رحلة العودة إلى ساو باولو.

وفي تلك اللحظة، تشاجرت معه وتحدثنا عن أشياء أخرى، وهذا الشيء أنقذ حياته.

وكان قائد الطائرة المنكوبة هو الكابتن "دانيلو سانتوس رومانو"، 35 عاما، والذي يتمتع بخبرة عشر سنوات، إذ عمل كطيار لأكثر من عقد من الزمان وانضم إلى شركة Voepass Airlines في عام 2022، وقد سجل أكثر من 4500 ساعة طيران، ووصفه زملاؤه بأنه "يبتسم دائما" و"على استعداد للمساعدة".

وكان السيد رومانو في قمرة القيادة عندما سقطت طائرة الخطوط الجوية فوباس فوق منطقة مأهولة بالسكان قبل أن تتحطم خلف مجموعة من الأشجار.

وقالت شركة النقل الإقليمية "فويباس" إن الطائرة كانت تحمل 57 راكبا وطاقم من أربعة أفراد، لكن الشركة أكدت أن راكبا آخر لم يتم تحديد مصيره كان على متن الرحلة، ما يجعل عدد الضحايا 62.

وقالت شركة الطيران إن جميع من كانوا على متن الطائرة كانوا يحملون وثائق برازيلية.

اقرأ أيضا:

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

نهاية النحس وبداية السعادة.. 3 أبراج فلكية "الحظ هيضحك لهم"