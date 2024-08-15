بحيلة شيطانية.. رجل حاول السفر مرتين دون تذكرة طيران.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، استطاع رجل نرويجي أن يخدع الجميع من خلال ركوب الطائرة في مطار ميونخ مرتين بدون تذكرة سارية.

وكشفت الشرطة أن البالغ من العمر 39 عاما مر في البداية من التفتيش الأمني دون تذكرة وحاول ركوب طائرة متجهة إلى هامبورغ، لكن طاقم الخطوط الجوية استطاعوا الإمساك به قبل إقلاع الطائرة وتسليمه إلى الشرطة، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه وبعد يوم سافر إلى السويد على متن طائرة لم تكن محجوزة بالكامل.

ولكن اكتشفت الشرطة السويدية هذا الأمر وألقت القبض عليه بعد تلقي معلومة سرية من طاقم المطار، بحسب ما أورد موقع "نيوز 18".

ويخضع الآن للتحقيق والمحاكمة في ألمانيا بتهمة التهرب من الأجرة والتعدي على ممتلكات الغير.

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