بعد تحذير الأرصاد.. 7 طرق فعالة للتغلب على الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 15 إلى 20 أغسطس الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة.

وفي هذا الصدد، هناك 6 نصائح فعالة للتغلب على حرارة الطقس، وفقا لموقعي "healthline"، و"safetyandhealthmagazine".

نصائح ذهبية لمواجهة الحر:

الترطيب هو المفتاح

شرب الماء بانتظام أمرا ضروريا للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الإصابة بالجفاف، خاصة خلال الطقس الحار.

تجنب الحرارة الشديدة

يجب عليك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية خلال ساعات الذروة، والتي عادة ما تكون بين الساعة 10 صباحا و4 مساء.

ارتداء الملابس القطنية

تؤدي الملابس التي ترتديها دورا مهما في الحفاظ على برودة الجسم، لذا من الضروري اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة الخفيفة والقطنية، والتي تسمح بمرور الهواء وتساعد على تبريد الجسم، كما يجب تجنب الملابس الداكنة اللون، لأنها تمتص الحرارة بشكل أكبر.

الحفاظ على المنزل باردا

يساعد إغلاق الستائر والنوافذ على منع أشعة الشمس من دخول المنزل وتبريد الجسم.

تجنب استخدام الأجهزة التي تولد حرارة

تجنب تشغيل الفرن أو الأجهزة الكهربائية الأخرى قدر الإمكان، حيث تُسهم في زيادة درجة حرارة المنزل.

تناول الوجبات الخفيفة

في الأيام الحارة، للحفاظ على رطوبة جسمك، يمكنك الاستعانة بالأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ والتوت والخيار والسلطات، هذه الأطعمة لا تشعرك بالعطش فحسب، بل تزود جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها.

ارتداء قبعة ونظارات شمسية

تحمي القبعة والنظارة الشمسية وجهك وعينيك من أشعة الشمس الضارة.

اقرأ أيضا:

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

نهاية النحس وبداية السعادة.. 3 أبراج فلكية "الحظ هيضحك لهم"