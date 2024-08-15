يسكنها شخص واحد.. لن تتوقع حكاية أصغر قرية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر قرية "مونوي في نبراسكا" بالولايات المتحدة الأمريكية التي يسكنها شخص واحد فقط أصغر قرية في العالم.

وتعد "مونوي" حالة استثنائية حيث لا يسكنها سوى امرأة واحدة تدعى "إلسي إيلر" منذ سنوات عديدة، وفقا لموقع "نيوز 18".

وبالرغم من تقدمها في السن، فإنها تدير جميع جوانب القرية، من الواجبات الإدارية إلى الصيانة اليومية.

وتعيش "إلسي" بمفردها في مونوي منذ عام 2004، وتدير جميع مسؤوليات القرية بنفسها.

وكانت قرية مونوي، التي تمتد على مساحة 450000 مجتمعا مزدحما ذات يوم، ولكن بحلول عام 1930 بلغ عدد سكان القرية 123 نسمة، ومع ذلك، على مر العقود، تضاءل عدد السكان.

وبحلول عام 1980، لم يتبق سوى 18 شخصا، وبحلول عام 2000، أصبحت "إلسي إيلر وزوجها رودي" آخر سكان القرية.

وبعد وفاة زوجها عام 2004، عاشت إلسي بمفردها في القرية، وبالرغم من ذلك تجتذب مونوي الزوار خلال أشهر الصيف، الذين يأتون لتجربة سحرها الفريد ومساعدة إلسي في مهامها اليومية.

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