مفعولها سحري.. 4 مشروبات تناولها بانتظام يحمي من جلطات الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تناول المشروبات التالية بانتظام يُسهم في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدماغ وتعزيز صحة الدماغ والذاكرة، والحماية من الخرف، وذلك بفضل مكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وفقا لموقع "webmd".

الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء يوميا على الحفاظ على سلاسة الدم وتقليل لزوجته، ما يقلل من خطر تكون الجلطات، وتعزيز الذاكرة.

عصير التوت

بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة التي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي وتحمي الدماغ من التلف.

الشاي الأخضر

الأحماض الأمينية الموجودة في الشاي الأخضر تؤدي دورا مهما في نقل الإشارات العصبية وتحسين وظائف الدماغ والوقاية من الجلطات، والحماية من الخرف.

عصير البنجر

يحتوي البنجر على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ما يُسهم في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدماغ.

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