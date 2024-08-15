ظل مستيقظا لمدة 12 يوما.. يوتيوبر يثير الجدل بـ تحدي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار يوتيوبر أسترالي شهير يدعى "نورم" حالة من الجدل بسبب قيامه بتحدي خطير خلال بث مباشر.

وتضمن التحدي بقائه مستيقظا لمدة 12 يوما متتاليا، رغبته منه في دخول موسوعة جينيس، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأثار البث المباشر جدلا بين المشاهدين، لذا أبلغ المتابعون الشرطة من أجل إنقاذ حياته.

وخلال البث واصل "نورم" اللعب مع شقيقه الذي سكب عليه الماء للبقاء مستيقظا، وكان يظهر عليه علامات الحرمان الشديد من النوم.

وبمرور الوقت لاحظ المشاهدون أن نورم بدأ يفقد وعيه ويعاني من الهلوسة ويصبح غير متماسك بشكل متزايد.

ونصحه الكثير من المشاهدين بضرورة التوقف عن التحدي من أجل سلامته، وحاول البعض معرفة مكان إقامته لإرسال المساعدة الطبية.

وبالرغم من ذلك استمر البث المباشر حيث أصر اليوتيوبر على استكماله.

ويهدف نورم إلى الوصول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومع ذلك، هذا النوع من التحديات لا تعترف به موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب مخاطره الصحية.

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