مرحاض ينهي حياة 3 سيدات.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة صادمة، تسبب مرحاض في وفاة 3 سيدات من تايلاند أثناء محاولة تنظيفه.

وبحسب nationthailand, وقع الحادث في مقاطعة تشون بوري جنوب شرق بانكوك، عندما حاولت النساء تنظيف أنبوب مرحاض مسدود.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وابنتيها البالغتين من العمر 34 عاما و25 عاما، استخدمتا حمض الكبريتيك والصودا الكاوية، وهو خليط قاتل، في محاولة لتسليك المرحاض المسدود.

واستخدمت السيدات منتجا من حمض الكبريتيك غير مرخص به في المرحاض الصغير الذي تبلغ مساحته 1.20 متر في 2.50 متر فقط وبه فتحة تهوية صغيرة واحدة فقط، وأدى مزج حمض الكبريتيك مع الصودا الكاوية إلى إطلاق أبخرة سامة.

وتم العثور على الضحايا فاقدات للوعي في وقت لاحق، وفتحت الشرطة تحقيقا، وحذرت الجمهور من استخدام الخليط الكيميائي الخطير.

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