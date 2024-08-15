"لونها ذهبي".. وضع هذا النوع من البهار على الطعام يقي من 5 أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكركم والكاري من البهارات التي بتحتوي على قنبلة من الفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية الحيوية جامعة القاهرة إن الكركم والكاري كنز ذهبي، رائع غني بالعديد من الفوائد بما فيها مضادات الأكسدة.

وأضافت خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مضادات الأكسدة تساعد على حماية الجسم من المخاطر المتزايدة وتقي من الأمراض، وتعزز صحة الجسم.

وأشارت إلى أن الكركم والكاري يقي من الالتهابات المزمنة، ويحافظ على الجسم قوي ونشيط.

وقدمت عدة فوائد صحية للكركم والكاري تتمثل فيما يلي:

الوقاية من السرطانات.

الكركم والكاري مهم جدا لصحة الكبد.

يعزز كلا من الكركم والكاري من الدورة الدموية.

الوقاية من الالتهابات المزمنة.

يعزز كلا منهم من صحة المناعة.

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