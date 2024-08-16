الامارات | 3 نساء يلقينَ حتفهنّ خلال تنظيف مرحاض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، أن ثلاث نساء لقين حتفهن في تايلاند جراء محاولتهن تنظيف مرحاض مسدود.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ 60 عاماً وابنتيها البالغتين 34 عاماً و25 عاماً، استخدمن حامض الكبريتيك والصودا الكاوية، وهو خليط قاتل، في محاولة لتسليك المرحاض المسدود. ووقع الحادث في مقاطعة تشون بوري جنوب شرق بانكوك.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية، عن ترايرونغ فيوبان من قسم الطب الشرعي بالشرطة، القول إن العائلة استخدمت منتجاً من حمض الكبريتيك غير مرخص به في المرحاض الصغير الذي تبلغ مساحته 1.20 متر في 2.50 متر فقط، وبه فتحة تهوية صغيرة واحدة فقط.

وأدى مزج حمض الكبريتيك مع الصودا الكاوية إلى إطلاق أبخرة سامة.