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الامارات | %75 من أجنحة مهرجان العين للكتاب محجوزة

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن حجز 75% من أجنحة مهرجان العين للكتاب، بعد أسبوع من فتح باب التسجيل في نسخته الـ15، التي ستُقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ووفقاً للمركز يقدم المهرجان للمرة الأولى في تاريخه خصماً بنسبة 10% للعارضين والمشاركين، الذين يسجلون فيه قبل 16 أغسطس الجاري، علماً بأن التسجيل ينتهي في 19 سبتمبر المقبل. وتأتي الخطوة بهدف تعزيز الدعم المقدم لدور النشر، وزيادة إقبالها على المشاركة، وتوفير منصة مثالية لعرض إصداراتها الجديدة، إضافة إلى الترويج للمؤلفين والمبدعين، وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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