الامارات | «مستقبلي» يحتضن روّاد الأعمال الإماراتيين الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الوطن عن انطلاق أنشطة الدورة الثانية من برنامج «مستقبلي» خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 10 أكتوبر المقبل، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ويُعد برنامج مستقبلي واحداً من أهم البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل أبناء وبنات الإمارات الطامحين، في مجال ريادة الأعمال، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع، ويتضمن البرنامج تدريب الشباب وفق أحدث النظم العالمية على استيعاب كل ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء عالمين متخصصين، خلال الفترة المسائية، وسيحظى المتميزون من المشاركين في البرنامج بفرصة عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم، حيث يمكن لثلاثة فرق الفوز بجائزة تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي لكل فريق لبدء مشروعهم.

وقال المدير العام لصندوق الوطن ياسر القرقاوي، إن برنامج «مستقبلي» يأتي في إطار جهود صندوق الوطن المستمرة لتمكين أبناء وبنات الإمارات، وتعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، حيث يقدّم الصندوق دعماً للمتميزين منهم بمبلغ 100 ألف درهم لكل مشروع واعد يتم إطلاقه عقب اجتياز البرنامج، إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، مؤكداً أن شروط المشاركة بسيطة للغاية وتركّز فقط على أن المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يلتزم بحضور التدريب المسائي الحضوري لمدة أربع ساعات في أبوظبي.

وأكد القرقاوي أن تمكين ودعم شباب الإمارات إحدى أهم أولويات صندوق الوطن من أجل تأهيلهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتحقيق أهدافهم بامتلاك مشاريعهم الخاصة القابلة للتطور والاستمرارية، مؤكداً أن الصندوق يعتمد منهجية واضحة لتحقيق هذا الهدف وتقوم على ثلاثة محاور هي التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء عالميين، والدعم والإشراف، ثم الدعم والمتابعة الضامنة لنجاح المشاريع على أرض الواقع.

وقام صندوق الوطن بتكليف عدد من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرامج مؤكداً أن المشاركين يجب عليهم حضور البرنامج التدريبي التخصصي لريادة الأعمال في مختلف المجالات المتاحة، للحصول على تدريب يتضمن تعريفهم بأهم الطرق المعمول بها عالمياً لتحويل الأفكار والمبادرات لدى الشباب إلى مشروع أو شركة تستطيع العمل وتتعدد فرص نجاحها.