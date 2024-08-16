الامارات | ركلات عنيفة فرحة بحصاد الأرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالركل والضربات المبرحة يحتفل سكان جزيرة سولاويزي الإندونيسية، بنهاية موسم حصاد الأرز، وفي كل عام في مثل هذه الأوقات من السنة تجتمع الحشود في حقول الأرز المحصودة، ويدخل الشباب في معارك عنيفة يركلون بعضهم فيها بقوة تحت إشراف كبار السن. وثمة اعتقاد تراثي قديم في المنطقة أن القتال الجاد وتسديد الركلات القوية للآخرين، يجلب حصاداً جيداً آخر في الموسم المقبل.