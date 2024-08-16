ما تأثير المضادات الحيوية على الأم والجنين أثناء الولادة القيصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إعطاء الأمهات الحوامل مضادات حيوية قبل العملية القيصرية هو إجراء روتيني في العديد من المستشفيات بهدف الوقاية من العدوى بعد الجراحة، ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يثير بعض التساؤلات حول تأثير هذه الأدوية على الأم والجنين.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، تتركز المخاوف على التأثير السلبي على ميكروبيوم الأمعاء لدي الأطفال حديثي الولادة إذا وصلت إلى الطفل قبل قطع الحبل السري، وما يرتبط بذلك من تأثير لاحق على اضطرابات المناعة.

والآن، أكدت دراسة من هولندا أنه على الرغم من أن هذه المضادات الحيوية يمكن أن تسبب تغييرات طفيفة في ميكروبيوم الرضيع، إلا أنها أقل أهمية بكثير من تأثير التغذية على الأطفال.

أجرى فريق البحث من جامعة غرونينغن تحليلاً لمجموعتين، الأولى تضمنت 28 زوجاً من الأمهات والرضع، والثانية 79 رضيعاً، واستمرت فترة أخذ عينات من الرضع حتى بلوغ الطفل عامه الأول.

وأظهرت النتائج تأكيدات بأن المضادات الحيوية التي تُعطى قبل العملية القيصرية لها تأثيرات صغيرة فقط على ميكروبيوم أمعاء الرضيع.

وكانت أبحاث سابقة قد سلطت الضوء على أهمية التغيرات التي تحدث في ميكروبيوم الأمعاء والأحماض الصفراوية في تطوّر الاضطرابات المناعية في وقت لاحق من الحياة.

وتوفر نتائج الدراسة تأكيدات بالتأثير المحدود للمضادات الحيوية في هذه المرحلة المبكرة، ودور التغذية في لعب دور أهم لبناء بكتريا صديقة في أمعاء المولود

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