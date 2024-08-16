كيف تعتني بالندبات الحديثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الندبات يمكن أن تكون مصدر قلق للكثيرين، ولكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل ظهورها وتحسين مظهرها، حيث إنها تُفسد المظهر الجمالي للجلد، ومن خلال العناية السليمة بالندبات يمكن جعلها أقل لفتاً للأنظار.

الحماية من الشمس

وأوردت مجلة “Stylebook” أن الأنسجة الندبية لا يمكنها إنتاج الميلانين، ما يجعلها أكثر عُرضة لأضرار أشعة الشمس، لذا ينبغي حماية الندبات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 3 شهور، وذلك من خلال ارتداء ملابس طويلة أو استخدام ضمادة لتغطية موضع الندبة.

كما ينبغي أيضاً تطبيق كريم واق من الشمس، وذلك لتجنب أضرار أشعة الشمس وتغير لون الندبة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأنسجة الندبية تعد حساسة وسريعة التهيج، خاصة مع الندبات الحديثة، لذا ينبغي مراعاة ألا تحتك الملابس بالندبة، وإلا فقد يؤدي الاحتكاك إلى احمرار موضع الندبة وتصلبه.

كما أن الحركة المفرطة تشكل عبئاً كبيراً على الأنسجة، ولهذا السبب يمكن أن تنتشر الندبة مثل الانتفاخ أو حتى تنفتح مرة أخرى، لذا ينبغي تجنب الإفراط في ممارسة الرياضة.

مراهم الجروح

وأشارت “Stylebook” إلى أن مراهم الجروح، التي تحتوي على مكونات مثل ديكسبانثينول أو الهيبارين أو ألانتوين أو مستخلص البصل، تساعد على تخفيف الحكة.

كما تتمتع هذه المراهم بتأثير مضاد للالتهابات وتعمل في الوقت نفسه على تهدئة الأنسجة الندبية.

علاجات منزلية

ويمكن أيضاً اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية مثل كمادات الشاي الأسود، والتي تعزز التئام الجروح، حيث تتمتع مادة العفص الموجودة بالشاي الأسود بخصائص قابضة، وهذا يعني أن الأنسجة تنقبض وتصبح الإفرازات والنزيف أكثر صعوبة في الخروج.

ويعمل عسل النحل على ترطيب الأنسجة الندبية المجهدة، بينما تعمل الألو فيرا على تخفيف الحكة والإحساس بالشد.

ويعمل التدليك بالزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت الأرجان على تنشيط سريان الدم ويمنح موضع الندبة ملمساً أملساً.

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