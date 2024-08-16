ما هو طنين الأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت الجمعية المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة في ألمانيا، إن طنين الأذن هو سماع أصوات مزعجة في الأذن دون وجود مصدر صوت خارجي، هذه الأصوات قد تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الرنين، الصّفير، الهسهسة، أو النقر.

أسباب شائعة

وأوضحت الجمعية أن الأسباب الشائعة للضجيج المسموع لتدفق الدم تكمن في أمراض صمامات القلب أو تصلب الشرايين أو تشوهات الأوعية الدموية أو انتفاخ جدران الأوعية الدموية في الأذن.

كما أن أورام الأذن الوسطى الغنية بالأوعية الدموية يمكن أن تسبب طنيناً موضوعياً.

أسباب أقل شيوعاً

وقد يرجع طنين الأذن الموضوعي إلى أسباب أقل شيوعاً مثل التشوهات في الأوعية الدموية في الغشاء، الذي يغطي الدماغ، وإذا كانت هذه التشوهات بالقرب من الأذن، فقد يكون تدفق الدم مسموعاً في ظل ظروف معينة.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعاً أيضا الشد، الذي تتعرض له عضلات المضغ أو الشد، الذي تتعرض له العضلات في الأذن الوسطى.

اكتشاف مصدر الضجيج

وأوضحت الجمعية أنه يمكن اكتشاف مصدر الضجيج الموجود باستخدام سماعة الطبيب أو الميكروفون أو أنبوب السمع، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد أسباب الأوعية الدموية باستخدام إجراءات التصوير مثل التصوير المقطعي بالكمبيوتر أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالموجات فوق الصوتية لأوعية الرقبة أو التصوير الإشعاعي للشرايين أو الأوردة القريبة من الأذن كجزء من تصوير الأوعية.

أما الظواهر العضلية، التي تنشأ من عضلات الأذن الوسطى، مثل ارتعاش طبلة الأذن أو الحنك، فيمكن التعرف بسهولة من خلال وصف المصابين، كما يمكن في بعض الأحيان أن يراها طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

وأشارت الجمعية إلى أن طنين الأذن الموضوعي يزول بمجرد علاج السبب الحقيقي، الذي يرجع إليه، موضحة أنه يمكن القضاء على اضطرابات الأوعية الدموية أو تضييق الأوعية جراحياً، في حين يمكن علاج تقلصات وتشجنات العضلات بواسطة الأدوية.

كما يمكن إزالة الانسداد في الفقرات العنقية أو تصحيح تشوهات الفك، وبالنسبة لأورام الأذن الوسطي، فإنه يتم الخضوع للعلاج المخصص للأورام كالاستئصال الجراحي مثلاً.

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