تعرف على فوائد الجبن ومخاطر الإكثار منه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجبن هو حقًا كنز غذائي وثقافي. تنوعه الواسع ونكهاته الغنية تجعله عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات العالمية، وفقا لما ورد عبر صحيفة radio1.ru.

ووفقا للدكتورة ناتاليا بافليوك خبيرة التغذية الروسية، الجبن مادة غذائية مفيدة، مشيرة إلى أن الكثيرين يفرطون في تناول الجبن لمذاقه اللذيذ ورائحته، متجاهلين العواقب السلبية لذلك.

وتقول: "أصناف الجبن مختلفة من حيث السعرات الحرارية وكمية الملح التي يحتويها. ويكمن ضرره في احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، التي تلحق الضرر بالصحة عند الإفراط في تناولها". مشيرة إلى أن كمية الجبن التي يمكن تناولها في اليوم دون أي ضرر للصحة هي 20-30 غراما، والجبن قليل الدسم 50 غراما.

وتشير إلى أنه لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بروتين حليب البقر بتناول الجبن.

أما الخصائص المفيدة للجبن فتكمن في احتوائه على البروتين وفيتامينات ومواد مغذية أخرى مفيدة للصحة. كما أن الجبن يلعب دورا إيجابيا في التغذية في حالة تناوله باعتدال. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول 30 غراما من الجبن يوميا يطيل متوسط عمر الإنسان.

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