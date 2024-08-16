ماء جوز الهند.. مشروب صحي وغني بالفوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

لقد أصبح ماء جوز الهند مشروبًا شعبيًا جدًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل مذاقه المنعش وفوائده الصحية العديدة إليكِ بعض أهم هذه الفوائد.

أوضحت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل أن ماء جوز الهند هو ماء ثمار جوز الهند الطازج غير الناضج، وللحفاظ عليه تتم بسترته قبل تعبئته.

كنز من المعادن

وأضافت كريل أن ماء جوز الهند يعد كنزاً من المعادن؛ حيث إنه يمتاز بمحتواه العالي من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ما يجعله مشروباً مثالياً للرياضيين بعد ممارسة الرياضة لإمداد الجسم بهذه المعادن المهمة للعضلات والعظام والأعصاب والقلب.

كما يمتاز ماء جوز الهند بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 ملليلتر من ماء جوز الهند على 15 إلى 20 سعرة حرارية فقط.

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