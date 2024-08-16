إطلالات صيفية ساحرة باللون الأبيض من وحي النجمات

لا تتخلى النجمات عن اللون الأبيض خاصة في فصل الصيف، خاصة أنه يتمتع بجاذبية تجعله يتناسب كل الأوقات، بداية من الشاطئ وحتى السهرات، وفي صيف 2024 أصبح رمزاً للفخامة والأناقة بعد أن برز كخيار أساسي للعديد من النجمات في إطلالتهن اليومية.

تنوعت إطلالات النجمات بين المونوكروم بالأبيض الكامل أو مزج الأبيض مع ألوان أخرى، مما ساهم في إبراز تنوع وجاذبية هذا اللون في مختلف التصاميم.

النجمات تعتمد الأبيض في صيف 2024

يُعرف اللون الأبيض بتأثيره المميز الذي يضفي شعورًا بالفخامة والرقي، وهو السبب الذي يجعله من الألوان المفضلة للأميرات والملكات، كما يتناسب مع جميع درجات البشرة، سواء الفاتحة أو الداكنة، ويبدو رائعًا مع لون البشرة البرونزي الذي يعكس أجواء الصيف.

يتميز الأبيض بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات والأزياء ذات الألوان المتعددة، سواء عند استخدامه في إطلالات المونوكروم التي تعتمد على الأبيض بالكامل، أو مزجه مع ألوان أخرى لتكوين إطلالات عصرية. لهذا السبب، أصبحت الإطلالات باللون الأبيض من الصيحات البارزة في صيف 2024.

ياسمين صبري تتألق بفستان أبيض كريمي لمظهر أنثوي ناعم

تعد الفنانة ياسمين صبري واحدة من النجمات اللاتي اخترن الأبيض في كثير من الإطلالات خلال صيف 2024، حيث ظهرت في أحدث إطلالاتها فستانًا باللون الأبيض الكريمي، حيث جاء الفستان بتصميم طويل وضيق يبرز أنوثتها، مع حمالات رفيعة وقصة كشكش ناعمة عند الصدر، بالإضافة إلى فتحة من الظهر تضفي لمسة جريئة.

نسّقت ياسمين الفستان مع مجوهرات نحاسية، تضمنت أساور رفيعة، عقدًا ذهبيًا، وأقراطًا مدوّرة، كما أضافت حقيبة فاخرة من علامة "أختين"، واختارت تسريحة شعر ذيل الحصان المنخفضة التي تكمل مظهرها الأنيق.

درة زروق بتايور أبيض مطرز بالورود

خطفت درة التونسية الأنظار بالعديد من الإطلالات بيضاء اللون، والتي كان آخرها فستاناً بتايور أبيض مزين بالورود، مصنوعاً من خامة الجوبير الفاخرة.

وتميز التايور الذي ظهرت به درة التونسية بأكمام قصيرة وتطريزات ورود ناعمة على الأطراف، مع تنورة طويلة تضفي لمسة من الفخامة، أكملت درة الإطلالة بمكياج برونزي ومجوهرات ذهبية، واعتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة مع الغرّة.

نجوى كرم بالتوب الكورساج الأبيض

تُعرف نجوى كرم بحبها للون الأبيض، وقد اختارت توبًا بتصميم الكورساج الضيق لتظهر بإطلالة أنثوية عملية، ونسّقت التوب الأبيض مع تنورة ستان ملونة بدرجات الأخضر البحري، وحزام خصر عريض، مما أضفى لمسة عصرية على الإطلالة.

يُعتبر هذا التوب قطعة متعددة الاستخدامات يمكن تنسيقها بطرق مختلفة، مثل ارتدائه مع الجينز أو البنطلونات الكتان الواسعة.

الفستان الأبيض الميدي من ديما الأسدي

لفتت ديما الأسدي الأنظار بفستان أبيض ميدي، تميز بتصميم مكشوف من الجزء العلوي مع حزام خصر مزين بالدبابيس الفضية.

وأكملت ديما إطلالتها بحذاء ميول شفاف ونظارة بيضاوية مستوحاة من التسعينيات، مما أضفى لمسة عصرية شبابية على اللوك.

القميص الأبيض الكلاسيكي على طريقة أسيل عمران

اختارت أسيل عمران إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والعملية، حيث ارتدت قميصًا أبيض كلاسيكيًا مع تنورة منفوشة، ويُعد القميص الأبيض قطعة أساسية لا غنى عنها في فصل الصيف، حيث يمكن تنسيقه بطرق متعددة لإطلالات كاجوال أو رسمية.

وأضافت الفنانة السعودية أسيل عمران لمستها الخاصة بنظارة كلاسيكية وحقيبة "ليدي ديور" صغيرة.

تيشرت بيضاء مع جينز بستايل التسعينيات من أصالة كامل

أعادت أصالة كامل إحياء موضة التسعينيات بإطلالة تيشرت بيضاء ضيقة مع جينز واسع بخصر منخفض. اختارت حزام خصر أسود رفيع، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ذهبية، مما أضفى لمسة أنثوية على مظهرها العصري.

مايا دياب والقميص الفستان مع التنورة الميتالك لإطلالة جريئة

أعطت مايا دياب لمسة عصرية لفستان القميص الأبيض عبر تنسيقه مع تنورة ميتالك بلمسات براقة باللونين الفضي والذهبي، وأضافت حزامًا عريضًا لبرز خصرها، واعتمدت صندلًا ذهبيًا ميتالك، مما منح الإطلالة طابعًا جريئًا مستوحى من التسعينيات

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