كيف يؤثر الكافيين على القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دراسات عديدة تشير إلى وجود صلة محتملة بين الإفراط في تناول الكافيين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، هذا الأمر يستدعي اهتمامنا جميعًا، خاصة مع انتشار استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وفقا لما جاء في صحيفة "هيلث داي".

ولاحظت الدراسة التي أجريت في كلية زيدوس الطبية بالهند، أن من يشربون ما يعادل 600 ملغ من الكافيين يومياً يزداد لديهم معدّل ضربات القلب.

عُرضت نتائج الدراسة، أمس، في دلهي، خلال الاجتماع العلمي الآسيوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب.

الحد الأقصى

ولاحظ الباحثون أن شرب أكثر من 400 ملغ من الكافيين يومياً يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

ويعادل هذا 4 أكواب من القهوة، أو 10 علب من الصودا، أو مشروبين للطاقة.

وفي الدراسة، شارك 92 شخصاً سليماً، أعمارهم بين 18 و45 عاماً، وتم استطلاعهم حول تناولهم للكافيين، وخضعوا لاختبار خطوة لمدة 3 دقائق للتحقق من صحة القلب.

وأظهرت النتائج أن ما يقرب من 20% من المشاركين شربوا أكثر من 400 ملغ من الكافيين يومياً.

وقال الباحثون إن النساء، والعاملات في مجالات الأعمال والإدارة، والذين يعيشون في المناطق الحضرية، أبلغوا عن أعلى تناول يومي للكافيين.

وخلصت النتائج إلى أن "استهلاك الكافيين بانتظام قد يزعج الجهاز السمبثاوي، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب"، وبمرور الوقت يسبب ذلك تلفاً للقلب.

اقرأ أيضا:

قبل زفافهما بـ"يوم".. رجل يكتشف أن عروسه أكبر منه بـ25 عاما وهذا ما فعله

بعد حديث آمال ماهر عنها.. حقائق مثيرة عن الأفاعي وصفاتها

هذا ما يحدث لجسمك إذا أفرطت في التين الشوكي..7 تأثيرات غير متوقعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز بعد الأكل؟.. اكتشف السر

نهاية النحس وبداية السعادة.. 3 أبراج فلكية "الحظ هيضحك لهم"