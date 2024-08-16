خطوات بسيطة في تناول الطعام لحرق السعرات الحرارية 

محمد اسماعيل - القاهرة - تغذية صحية و متوازنة هي المفتاح لحرق السعرات الحرارية بشكل فعال وبناء جسم صحي وقوي.

إليك بعض الخطوات في تناول الطعام والوجبات للحد من السعرات الحرارية اليومية والحفاظ على صحة الجسم، وفقا لما ورد عبر صحيفة ذا صن.

- البدء بالخضروات

يمكن أن يساعد تناول الخضروات قبل أي نوع طعام آخر، على الشعور بالشبع لفترة أطول وفقدان الوزن، لأنها تحتوي على الألياف التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وتقول أخصائية التغذية كارولين ويليامز: "البدء بالخضروات والحصول على الألياف قد يجعلك تستهلك كمية أقل من الكربوهيدرات".

- اشرب القهوة حوالي الساعة 11 صباحا

قالت خبيرة النوم، الدكتورة ديبورا لي: "إذا استيقظت في الساعة 7 صباحا، على سبيل المثال، فإن شرب أول فنجان قهوة في تمام الساعة 11 صباحا، سيجعلك تحصل على أكبر قدر من الفوائد".

تناول وجبة العشاء في الساعة 5 مساء

يمكن أن يحسن العشاء المبكر من الهضم وفقدان الوزن.

تناول الفواكه قبل الوجبة الرئيسية

تعد الفواكه غنية بالألياف، لذا من الأفضل تناولها قبل الوجبة وليس بعدها، كما نفعل غالبا. وهذا ينطبق بشكل خاص على التفاح.

ويعزز النظام الغذائي الغني بالألياف إنتاج هرمون "ببتيد تيروسين تيروسين" (PYY)، الذي يقلل الشهية، في جزء من الأمعاء الدقيقة المعروف باسم اللفائفي.

وأوضح الخبراء أيضا أنه يجب على النساء تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللاتي تناولن مشروبا من الكربوهيدرات قبل ممارسة الرياضة، حصلن على نتائج أفضل، في حين حقق الرجال نتائج أفضل عند تناوله لاحقا.

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