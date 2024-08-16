هذا ما يفعله طبق فول بالبصل في قلبك والكوليسترول بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر وجبة الفول بالبصل من الوجبات الشائعة والمفضلة لدى الكثيرين، خاصةً في وجبة الإفطار، ومع ذلك، قد يجهل البعض تأثيرها الإيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب.

فوائد مذهلة في الفول بالبصل

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الفول غني بالبروتين والألياف والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم التي تعزز صحة الجسم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنّ الألياف الموجودة في الفول تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار، كما تسهم في تحسين عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة.

خفض الكوليسترول الضار

ويحتوي البصل على مركبات كبريتية مضادة للأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية القلب من الأمراض، كما تساهم في مكافحة المستويات المرتفعة من الكوليسترول في الدم، وفقًا لأخصائي التغذية العلاجية.

الفول بالبصل يحمي القلب

ونظرًا لاحتوائه على فيتامينات مثل فيتامين C والبوتاسيوم، فإن إضافة البصل إلى الفول يجعل منه طبقًا غذائيًا مثاليًا لصحة القلب. والكوليسترول، حسبما أكد "صلاح".

واختتم بالإشارة إلى أن مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في الفول بالبصل تحمي القلب من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين، بفضل قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين نسبة الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتقليل الالتهابات.

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